Удар по Охматдиту: у ГУР назвали одного з відповідальних за обстріл

Одним із відповідальних за підготовку удару по Охматдиту 8 липня 2024 року був майор Збройних сил РФ Денис Шейнов.

Про це день трагічних роковин повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Що відомо про відповідального за удар по Охматдиту Дениса Шейнова

Один із відповідальних за удар по Охматдиту 8 липня 2024 року є начальником спеціальної інженерної служби 121 важкого бомбардувального авіаційного полку 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

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Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

Військовий злочинець Денис Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові.

Є випускником Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ.

У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.

Нагороджений медалями:

За військову доблесть II ст. (2000);

За відзнаку у військовій службі I ст. (2015);

Учаснику військової операції в Сирії (2019).

Шейнов одружений із Шабаловою Єлєною Михайлівною (народилася 30 квітня 1976 року), має сина і дочку.

Паспорт Денису Шейнову виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратова (серія 6302 №906672).

Постійна адреса проживання: м. Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР , МОЗ

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