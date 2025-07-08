Удар по Охматдиту: у ГУР назвали одного з відповідальних за обстріл
Одним із відповідальних за підготовку удару по Охматдиту 8 липня 2024 року був майор Збройних сил РФ Денис Шейнов.
Про це день трагічних роковин повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Що відомо про відповідального за удар по Охматдиту Дениса Шейнова
Один із відповідальних за удар по Охматдиту 8 липня 2024 року є начальником спеціальної інженерної служби 121 важкого бомбардувального авіаційного полку 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.
Військовий злочинець Денис Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові.
Є випускником Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ.
У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.
Нагороджений медалями:
- За військову доблесть II ст. (2000);
- За відзнаку у військовій службі I ст. (2015);
- Учаснику військової операції в Сирії (2019).
Шейнов одружений із Шабаловою Єлєною Михайлівною (народилася 30 квітня 1976 року), має сина і дочку.
Паспорт Денису Шейнову виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратова (серія 6302 №906672).
Постійна адреса проживання: м. Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.
Джерело: ГУР