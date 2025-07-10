Состояние воздуха в Киеве ухудшилось после обстрела: жителям советуют закрывать окна

Состояние воздуха в Киеве значительно ухудшилось после ночных обстрелов 10 июля, из-за чего жителям рекомендуют закрывать окна.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве 10 июля: что известно

После ночных обстрелов в Киеве зафиксированы повышенные показатели загрязнения воздуха

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Индекс качества воздуха в Киеве достиг критических значений.

Наибольшие показатели фиксируются на правом берегу столицы — 156, что свидетельствует об опасном уровне загрязнения.

На правом же берегу самый высокий показатель достигает 152.

Карта загрязнения воздуха в Киеве показывает неравномерное распределение загрязняющих веществ по городу, что связано с направлением ветра и локализацией источников дыма.

— После возвращения домой из укрытий закрывайте окна. Очень много дыма, — предупредил Ткаченко.

Он отметил, что сейчас находится на связи с главами районов, ситуация контролируется, но впереди очень много работы по ликвидации последствий.

Состояние воздуха в Киеве: что говорят в КГГА

В результате ночных ударов по Киеву над городом образовался смог. Однако, по состоянию на утро 10 июля уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве низкий.

Несмотря на это, горожане могут чувствовать запах гари.

— После взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попаданий или там, куда его приносит ветер, — отметили в КГГА.

Кроме того, ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем ощущает человек.

Жителям города рекомендуют закрывать окна, не выходить без необходимости на улицу и пить больше воды.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно п о ссылке и в приложении Киев Цифровой.

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