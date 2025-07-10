Стан повітря в Києві погіршився після обстрілу: мешканцям радять зачиняти вікна

Стан повітря в Києві значно погіршився після нічних обстрілів 10 липня, через що мешканцям рекомендують зачиняти вікна.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Рівень забруднення повітря в Києві 10 липня: що відомо

Після нічних обстрілів у Києві зафіксовані підвищені показники забруднення повітря

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Індекс якості повітря у Києві досяг критичних значень.

Найбільші показники фіксуються на правому березі столиці – 156, що свідчить про небезпечний рівень забруднення.

На правому ж березі найвищий показник сягає 152.

Карта забруднення повітря в Києві показує нерівномірний розподіл забруднюючих речовин по місту, що пов’язано з напрямком вітру та локалізацією джерел диму.

— Після повернення додому з укриттів зачиняйте вікна. Дуже багато диму, – попередив Ткаченко.

Він зазначив, що зараз перебуває на зв’язку з головами районів, ситуація контрольована, але попереду дуже багато роботи з ліквідації наслідків.

Стан повітря в Києві: що кажуть у КМДА

Унаслідок нічних ударів по Києву над містом утворився смог. Однак, станом на ранок 10 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький.

Попри це містяни можуть відчувати запах горілого.

— Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер, – наголосили у КМДА.

Крім того, вітер може підіймати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина.

Мешканцям міста рекомендують зачиняти вікна, не виходити без потреби на вулицю та пити більше води.

Слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.

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