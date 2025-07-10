Ракети і майже 400 дронів, головна ціль – Київ: Зеленський про масштаби атаки РФ

Володимир Зеленський повідомив деталі масованої російської атаки, яка тривала майже 10 годин.

Про це президент України написав у Telegram.

Зеленський про масштаби нічної атаки 10 липня

— Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – Шахеди, – повідомив Зеленський.

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Головною ціллю атаки став Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

— На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених, – зазначив Зеленський.

Президент відзначив ескалацію російських атак та закликав партнерів пришвидшити допомогу.

— Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвиток технологій, – наголосив він.

За словами Зеленського, сьогодні він говоритиме з міжнародними партнерами для посилення української оборони. Зокрема, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.

— Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати, – підсумував президент.

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