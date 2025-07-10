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Під час атаки на Київ в квартиру голови Нацспілки художників влучив Шахед

під час атаки на Київ поранено голову НСХУ

У ніч на 10 липня внаслідок чергової масованої атаки Росії на Київ один із дронів-камікадзе Shahed влучив у квартиру голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського.

За словами президента України Володимира Зеленського удари по Україні тривали майже 10 годин. Було зафіксовано запуск 18 ракет, зокрема й балістичних, і близько 400 ударних дронів.

У якому стані голова НСХУ Костянтин Чернявський

Митець зазнав осколкових поранень і значної крововтрати, наразі перебуває в лікарні. Його дружина Тамара та син Олексій не постраждали.

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Про поранення художника повідомила Національна спілка художників України у соцмережах, закликавши не залишатися осторонь і долучитися до підтримки голови організації.

– Важка ніч і важкі новини. Тримайтеся та одужуйте, шановний пане Костянтине Чернявський. Ми з вами в цей тяжкий момент і завжди готові підтримати! – йдеться у зверненні НСХУ.

Колеги та друзі організували збір коштів на допомогу Чернявському.

Що відомо про Костянтина Чернявського

Костянтин Чернявський – український художник і мистецтвознавець, народився 1979 року в Києві. Закінчив Державну художню школу імені Тараса Шевченка, згодом – факультет образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Викладав у Київській академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Національному авіаційному університеті. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію. З 2016 року обіймав керівні посади в НСХУ, а з 2021-го очолив Спілку.

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Фото: НСХУ, Костянтин Чернявський

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