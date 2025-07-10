Задержаны 6 агентов ФСБ, которые совершали поджоги в разных регионах Украины

СБУ и Нацполиция задержали шестерых агентов ФСБ, которые совершали поджоги в разных регионах Украины. Злоумышленники охотились на автомобили Сил обороны, энергообъекты Укрзализныци и почтовые отделения.

В СБУ отметили, что все фигуранты были завербованы российской спецслужбой на Telegram-каналах, где они искали легких заработков.

Поджоги совершенные и готовящиеся

Так, в Киевской области киберспециалисты СБУ задержали 33-летнего переселенца из Луганской области, который поджег мультивен и кроссовер украинских воинов.

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В Тернопольской области разоблачен 19-летний безработный из Чертковского района, который уничтожил релейный шкаф на железнодорожном перегоне и готовил теракт против Сил обороны.

Служба безопасности задержала фигуранта на этапе, когда он приобрел компоненты для изготовления в собственном жилище самодельного взрывного устройства (СВУ).

В Сумской области задержан 19-летний житель Шостки, который сжег два внедорожника ВСУ и пытался уничтожить еще одно служебное авто.

На Закарпатье задержан 22-летний житель Тячевского района, который поджег почтовое отделение и вызвал возгорание релейного шкафа местного филиала Укрзализныци.

В Одессе разоблачены 13-летняя школьница и ее мать , которые по заказу ФСБ сожгли релейный шкаф Укрзализныци и эвакуационный автомобиль Сил обороны.

Во время обысков у фигурантов изъяты компоненты для изготовления легковоспламеняющихся смесей, а также одежда и телефоны с доказательствами преступлений.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетней фигурантки из Одессы.

Источник : СБУ

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