В Одесі 13-річну дівчинку та її матір підозрюють у диверсіях на замовлення РФ

В Одесі правоохоронці затримали 58-річну жінку та її 13-річну доньку, яких підозрюють у співпраці з ворогом та організації підпалів об’єктів Укрзалізниці й автомобілів.

Підпали на замовлення ФСБ: що відомо

За даними слідства, мати з дитиною виконували завдання представників російських спецслужб, зокрема підпали об’єктів Укрзалізниці та військових автівок.

Відомо, що неповнолітня одеситка була завербована через один із популярних месенджерів.

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За виконання диверсій замовники обіцяли грошову винагороду: дівчина погоджувала з кураторами цілі для підпалу, а після завершення надсилала відеодокази.

На початку липня вона підпалила релейну шафу Укрзалізниці, потім отримала нову вказівку — знищити евакуаційний транспорт для перевезення поранених військових.

Для реалізації цього завдання дівчина залучила власну матір. Тож разом вони підпалили автомобіль Volkswagen, що належав військовослужбовиці.

Правоохоронці затримали підозрюваних та розпочали слідство. Наразі з’ясовують деталі вербування та причетність до диверсій інших осіб.

За злочин матері загрожує до восьми років позбавлення волі. До дівчинки, що передана органам опіки, можуть застосувати примусові заходи виховного характеру.

Джерело : Нацполіція

Фото : Нацполіція

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