Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Затримано 6 агентів ФСБ, які вчиняли підпали в різних регіонах України

СБУ затримала підпалювачів
Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали шістьох агентів ФСБ, які вчиняли підпали в різних регіонах України. Зловмисники полювали на автомобілі Сил оборони, енергооб’єкти Укрзалізниці та поштові відділення.

В СБУ зазначили, що всі фігуранти були завербовані російською спецслужбою на Telegram-каналах, де вони шукали легких заробітків.

Підпали, що були скоєні та готувалися

Так, у Київській області кіберфахівці СБУ затримали 33-річного переселенця з Луганської області, який підпалив мультивен і кросовер українських воїнів.

Зараз дивляться

У Тернопільській області викрито 19-річного безробітного з Чортківського району, який знищив релейну шафу на залізничному перегоні і готував теракт проти Сил оборони.

Служба безпеки затримала фігуранта на етапі, коли він придбав компоненти для виготовлення у власному житлі саморобного вибухового пристрою (СВП).

У Сумській області затримано 19-річного мешканця Шостки, який спалив два позашляховики ЗСУ і намагався знищити ще одне службове авто.

На Закарпатті затримано 22-річного мешканця Тячівського району, який підпалив поштове відділення і спричинив загоряння релейної шафи місцевої філії Укрзалізниці.

В Одесі викрито 13-річну школярку та її матір, які на замовлення ФСБ спалили релейну шафу Укрзалізниці та евакуаційний автомобіль Сил оборони.

Під час обшуків у фігурантів вилучено компоненти для виготовлення легкозаймистих сумішей, а також одяг і телефони з доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про притягнення до відповідальності неповнолітньої фігурантки з Одеси.

Читайте також
Агенти РФ хотіли підірвати авто воїнів Азову: СБУ запобігла теракту в Запоріжжі
готували пірив авта азовців

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніПідпалПідпал автоСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь