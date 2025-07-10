Затримано 6 агентів ФСБ, які вчиняли підпали в різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали шістьох агентів ФСБ, які вчиняли підпали в різних регіонах України. Зловмисники полювали на автомобілі Сил оборони, енергооб’єкти Укрзалізниці та поштові відділення.

В СБУ зазначили, що всі фігуранти були завербовані російською спецслужбою на Telegram-каналах, де вони шукали легких заробітків.

Підпали, що були скоєні та готувалися

Так, у Київській області кіберфахівці СБУ затримали 33-річного переселенця з Луганської області, який підпалив мультивен і кросовер українських воїнів.

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У Тернопільській області викрито 19-річного безробітного з Чортківського району, який знищив релейну шафу на залізничному перегоні і готував теракт проти Сил оборони.

Служба безпеки затримала фігуранта на етапі, коли він придбав компоненти для виготовлення у власному житлі саморобного вибухового пристрою (СВП).

У Сумській області затримано 19-річного мешканця Шостки, який спалив два позашляховики ЗСУ і намагався знищити ще одне службове авто.

На Закарпатті затримано 22-річного мешканця Тячівського району, який підпалив поштове відділення і спричинив загоряння релейної шафи місцевої філії Укрзалізниці.

В Одесі викрито 13-річну школярку та її матір, які на замовлення ФСБ спалили релейну шафу Укрзалізниці та евакуаційний автомобіль Сил оборони.

Під час обшуків у фігурантів вилучено компоненти для виготовлення легкозаймистих сумішей, а також одяг і телефони з доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про притягнення до відповідальності неповнолітньої фігурантки з Одеси.

Джерело : СБУ

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