В Днепре разоблачили медиков, которые продавали фиктивные диагнозы уклонистам
Четырем медикам Днепра сообщено о подозрении в связи постановкой фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации.
Взяточники в белых халатах
В Днепре раскрыли коррупционную схему, в которой участвовали медицинские работники нескольких лечебных учреждений.
По версии следствия, они системно содействовали уклонению мужчин от мобилизации, подделывая медицинские документы и диагностируя психические расстройства, что позволяло получить инвалидность.
За услугу стоимостью 9 тыс. долларов США они предлагали обследование и официальное заключение о непригодности к военной службе.
В ходе обысков в помещениях и на рабочих местах фигурантов изъяты документы, наличные деньги, банковские карты, техника, мобильные телефоны и автомобили.
Двое участников схемы задержаны “на горячем” при получении взятки, еще двое — разоблачены в рамках дальнейшего досудебного расследования.
10 июля четырем фигурантам дела было официально сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.