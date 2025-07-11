В Днепре разоблачили медиков, которые продавали фиктивные диагнозы уклонистам

Четырем медикам Днепра сообщено о подозрении в связи постановкой фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации.

Взяточники в белых халатах

В Днепре раскрыли коррупционную схему, в которой участвовали медицинские работники нескольких лечебных учреждений.

По версии следствия, они системно содействовали уклонению мужчин от мобилизации, подделывая медицинские документы и диагностируя психические расстройства, что позволяло получить инвалидность.

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За услугу стоимостью 9 тыс. долларов США они предлагали обследование и официальное заключение о непригодности к военной службе.

В ходе обысков в помещениях и на рабочих местах фигурантов изъяты документы, наличные деньги, банковские карты, техника, мобильные телефоны и автомобили.

Двое участников схемы задержаны “на горячем” при получении взятки, еще двое — разоблачены в рамках дальнейшего досудебного расследования.

10 июля четырем фигурантам дела было официально сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник : Нацполиция

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