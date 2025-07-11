У Дніпрі викрили медиків, які продавали фіктивні діагнози ухилянтам

Чотирьом медикам Дніпра повідомлено про підозру через встановлення фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації.

Хабарники у білих халатах

У Дніпрі викрили корупційну схему, в якій брали участь медичні працівники кількох лікувальних закладів.

За версією слідства, вони системно сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації, підробляючи медичні документи та діагностуючи психічні розлади, що давало змогу отримати інвалідність.

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За послугу вартістю 9 тис. доларів США вони пропонували повний цикл обстеження та офіційний висновок про непридатність до військової служби.

Під час обшуків вдома і на робочих місцях фігурантів вилучено документи, готівку, банківські картки, техніку, мобільні телефони та автомобілі.

Двох учасників схеми затримано “на гарячому” під час отримання хабаря, ще двох — викрито в рамках подальшого досудового розслідування.

10 липня чотирьом фігурантам справи було офіційно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Джерело : Нацполіція

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