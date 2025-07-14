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Валентина Летяк, редакторка стрічки
4 хв.

Dialog Hub проведе безкоштовні лекції для підлітків із сексуального виховання

Лекції для підлітків із сексуальної освіти

Освітній простір Фонду Олени Пінчук Dialog Hub організовує літню серію лекцій із сексуальної освіти для підлітків 12-17 років.

Лекторами стали сексолог та блогер Єн, лікарка Анна Галаєва, психологиня Нонна Телюх та експерт з безпечних стосунків Валентин Бобруйко.

Зареєструвати дитину для участі має хтось із дорослих, але на самій лекції присутні лише підлітки та лектор. Усі лекції безкоштовні.

Зараз дивляться

— Ми досі або ігноруємо, або демонізуємо сексуальну освіту. Але насправді сучасна сексосвіта — це найкращий спосіб підтримати дитину на шляху дорослішання. Це про безпеку, згоду, здорову сексуальність і повагу. І така чесна відверта розмова — наша відповідальність як дорослих. Саме тому ми започаткували серію відкритих лекцій в Dialog Hub — як простір, що підтримує, навчає і допомагає формувати усвідомлене ставлення до власного тіла та близькості, — коментує Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук.

Лекції пройдуть офлайн у Києві у просторі Dialog Hub (вул. Володимирська, 43).

Розклад лекцій та як зареєструватися

17 липня о 16:00

Розмова про те, як фільми для дорослих можуть зіпсувати наші уявлення про статевий акт, наші бажання та самооцінку. Як зрозуміти, що правильно саме для тебе, а не для акторів на екрані.

Лектор — Єн, сексолог, медичний блогер, модель фільмів для дорослих.

Реєстрація за посиланням.

31 липня о 16:00

Розмова про пізнання себе, власні кордони та активну згоду. Як звучить “так” і чому “ні ” — це повноцінна відповідь.

Лекторка — Анна Галаєва, лікарка, популяризаторка сексуальної освіти.

Реєстрація за посиланням.

14 серпня о 16:00

Розмова про прийняття свого тіла, усвідомлення емоцій та те, як підтримати себе і допомогти собі в складні моменти.

Лекторка — Нонна Телюх, психологиня.

Реєстрація за посиланням.

28 серпня о 16:00

Розмова про те, що таке презервативи, як їх обирати та як ними користуватися (у вигляді практикуму).

Лектор — Валентин Бобруйко, соціальний працівник, експерт з безпечних стосунків.

Реєстрація за посиланням.

Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Фото: Dialog Hub
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Фото: Dialog Hub
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Фото: Dialog Hub
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Фото: Dialog Hub
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Лекції для підлітків із сексуальної освіти
Лекції для підлітків із сексуальної освіти

Більше деталей учасники можуть дізнатись у дописі на Instagram.

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Фото: Dialog Hub

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сексуальне вихованняФонд Олени Пінчук
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