Розкрадання на 7 млн грн: на Дніпропетровщині наживалися на реконструкції укриттів

У місті Самар Дніпропетровської області посадова особа міськради та інженер технагляду привласнили майже 7 млн грн під час реконструкції укриттів у навчальних закладах.

Розкрадання на реконструкції укриттів у Самарі: що відомо

Як повідомили в Офісі генпрокурора, на Дніпропетровщині повідомили про підозру посадовій особі Самарівської міської ради та інженеру з технічного нагляду одного з товариств у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на реконструкцію укриттів у навчальних закладах.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

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Як з’ясувалося в ході слідства, у вересні 2023 року заступник начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір з підконтрольним товариством про проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах міста Самар.

Інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості – завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг робіт.

– Посадова особа, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим завдала збитків державі на суму майже 7 млн грн, – йдеться в повідомленні.

В рамках кримінального провадження перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності та причетність до неї інших осіб.

Правоохоронці провели ряд обшуків, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, банківські картки, печатки.

Джерело : Офіс генпрокурора

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