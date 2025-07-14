В Дії уже доступен второй транш на восстановление жилья: как получить

Украинцы, чьи дома были разрушены в результате вражеских ударов, уже могут получить второй транш на строительство нового жилья в рамках программы єВідновлення. Сделать это можно с помощью мобильного приложения Дія.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Что необходимо для получения второго транша

В Департаменте объяснили, что для получения второго транша необходимо:

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подготовить проектную и сметную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и загрузить ее в Единую государственную электронную систему в сфере строительства;

начать строительные работы;

потратить 90% средств из первого транша;

подать уведомление об изменении персональных данных в уведомлении о начале строительных работ. Это можно делать через ЦПАУ или портал Дія;

подать уведомление о готовности к промежуточной верификации. Это можно сделать через портал Дія в разделе єВідновлення — Выплата на строительство. Необходимо загрузить подтверждающие документы и фото строительства.

Документацию должен подготовить сертифицированный специалист. Для проверки нужны фото процесса и подтверждающие документы. После этого местная комиссия проверяет объект и принимает решение о втором транше.

Источник : Правительственный портал

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