Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.
В Дії уже доступен второй транш на восстановление жилья: как получить
Украинцы, чьи дома были разрушены в результате вражеских ударов, уже могут получить второй транш на строительство нового жилья в рамках программы єВідновлення. Сделать это можно с помощью мобильного приложения Дія.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Что необходимо для получения второго транша
В Департаменте объяснили, что для получения второго транша необходимо:
Сейчас смотрят
- подготовить проектную и сметную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и загрузить ее в Единую государственную электронную систему в сфере строительства;
- начать строительные работы;
- потратить 90% средств из первого транша;
- подать уведомление об изменении персональных данных в уведомлении о начале строительных работ. Это можно делать через ЦПАУ или портал Дія;
- подать уведомление о готовности к промежуточной верификации. Это можно сделать через портал Дія в разделе єВідновлення — Выплата на строительство. Необходимо загрузить подтверждающие документы и фото строительства.
Документацию должен подготовить сертифицированный специалист. Для проверки нужны фото процесса и подтверждающие документы. После этого местная комиссия проверяет объект и принимает решение о втором транше.
Источник: Правительственный портал
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.