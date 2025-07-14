Вікторія Яснопольська, журналістка
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У Дії вже доступний другий транш на відновлення житла: як отримати
Українці, чиї будинки були зруйновані в результаті ворожих ударів, вже можуть отримати другий транш на будівництво нового житла в рамках програми єВідновлення. Зробити це можна за допомогою мобільного додатку Дія.
Про це повідомили в Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Що необхідно для отримання другого траншу
У Департаменті пояснили, що для отримання другого траншу необхідно:
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- підготувати проєктну та кошторисну документацію відповідно до вимог чинного законодавства та завантажити її в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;
- розпочати будівельні роботи;
- витратити 90% коштів з першого траншу;
- подати повідомлення про зміну персональних даних у повідомленні про початок будівельних робіт. Це можна зробити через ЦПАУ або портал Дія;
- подати повідомлення про готовність до проміжної верифікації. Це можна зробити через портал Дія в розділі єВідновлення – Виплата на будівництво. Необхідно завантажити підтверджуючі документи та фото будівництва.
Документацію повинен підготувати сертифікований фахівець. Для перевірки потрібні фото процесу та підтверджуючі документи. Після цього місцева комісія перевіряє об’єкт і ухвалює рішення про другий транш.
Джерело: Урядовий портал
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