Готовили теракт возле ТЦК в Тернополе: СБУ задержала двух агентов РФ

Сотрудникам Службы безопасности Украиныудалось предотвратить теракт возле ТЦК в Тернополе: задержанных мужчину и женщину из Полтавской области будут судить.

Планировали теракт возле ТЦК в Тернополе

По данным следствия, жители Полтавской области действовали по указаниям российского куратора.

По прибытии в Тернополь 42-летний мужчина и 30-летняя женщина получили из камеры хранения магазина самодельные взрывные устройства, которые хранили в арендованной квартире.

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По плану, взрывчатку планировали установить возле территориального центра комплектования: под припаркованным автомобилем возле ТЦК и во дворе возле админздания.

Сначала должна была сработать взрывчатка, подложенная под автомобиль, а после прибытия на место происшествия экстренных служб — еще одна.

Однако благодаря скоординированным действиям правоохранителей трагедии удалось предотвратить — исполнителей задержали при попытке бежать из области.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в подготовке совершения террористического акта, законченном покушении на приобретение, хранение и ношение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Источник: Тернопольская областная прокуратура

Фото: Тернопольская областная прокуратура

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