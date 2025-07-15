Готовили теракты против военных в Киеве и еще трех городах: задержаны агенты ФСБ

Служба безопасности и Национальная полиция в разных регионах Украины задержали шесть агентов ФСБ, которые готовили подрывы украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

Задержаны агенты ФСБ: что известно

Так, в Киеве задержаны два члена организованной диверсионной группы, которые по заказу ФСБ пытались установить взрывчатку возле одной из воинских частей региона.

Фигурантами оказались двое наркозависимых местных жителей, а их действия координировал арестант из следственного изолятора, который год назад поджег автомобиль ВСУ. К подрывной деятельности он привлек своего сокамерника.

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— Находясь за решеткой, оба рецидивиста продолжили выполнять заказы РФ и для этого привлекли двух сообщников на свободе, — говорится в сообщении.

В Виннице задержан 19-летний житель Житомирской области, когда он закладывал взрывчатку возле многоквартирного дома, где проживали семьи военнослужащих.

В Днепре задержали супругов-агентов РФ, которые пытались взорвать местного воина ВСУ. Для совершения преступления фигуранты заманили военного на свидание с якобы с сестрой украинского защитника, воюющего на передовой.

Перед встречей девушка якобы попросила забрать вещи “брата” у знакомого. На самом деле это был фигурант, который передал военнослужащему сумку с взрывчаткой.

Сразу после передачи “посылки” оккупанты попытались дистанционно взорвать СВУ, но правоохранители заблаговременно обезвредили взрывчатку и задержали агентурную пару.

В Ровно задержали еще одного террориста, который по заказу РФ должен был взорвать автомобиль одного из военнослужащих Сил обороны. Для этого он заложил СВУ в салон служебного автомобиля и установил рядом скрытую камеру.

С помощью видеоустройства оккупанты надеялись отследить прибытие военного на место запланированного теракта, чтобы ликвидировать его.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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