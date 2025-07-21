Украинцы, не имеющие загранпаспорта, могут легко оформить его.

Как оформить загранпаспорт в Украине, куда обращаться и сколько это будет стоить в 2025 году — читайте в инструкции на сайте Факты ICTV.

Куда обращаться, чтобы получить загранпаспорт в Украине

Для того чтобы оформить загранпаспорт, потребуется подать заявление и соответствующий пакет документов в такие инстанции:

любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

любое подразделение Государственной миграционной службы;

любой центр обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.

Если вы проживаете за границей, тогда вы можете обратиться в соответствующую дипломатическую службу – консульство либо посольство Украины.

Какие документы необходимо подать для оформления загранпаспорта

При подаче заявления-анкеты необходимо будет приложить следующие документы:

паспорт гражданина Украины (для тех, кто не достиг 14 лет – свидетельство о рождении);

ИНН;

загранпаспорта, выданные ранее, в том числе недействительные (при наличии таковых);

проездные документы ребенка;

заявление об утере загранпаспорта в произвольной форме (при необходимости);

выписка из Единого реестра досудебных расследований, выданная полицией о похищении паспорта (при необходимости).

Граждане, которым исполнилось 16 лет, должны заполнить заявку лично.

За детей в возрасте 12-15 лет это делают родители либо опекуны, но их личное присутствие обязательно, чтобы сканировать отпечатки пальцев.

Детям, еще не достигшим 12 лет, являться не обязательно, за них заявление могут подать родители, при наличии их фотографий 10 х 15.

Сколько стоит оформление загранпаспорта в 2025 году

Стоимость услуг по оформлению загранпаспорта в 2025 году изменилась из-за того, что с 1 января ГП Полиграфический комбинат Украина изменил цену на бланки отдельных биометрических документов.

Оформить загранпаспорт в ЦПАУ и ГМС стоит:

1042 гривен – при оформлении до 20 рабочих дней,

1682 гривен – при оформлении до 7 рабочих дней.

В ГП Документ цена на такие услуги выше:

1692 гривен – при оформлении до 20 рабочих дней,

2332 гривен – при оформлении до 7 рабочих дней.

В ряде отдельных случаев можно получить загранпаспорт за три рабочих дня. Это может быть:

выезд за границу, связанный с лечением отъезжающего,

отъезд человека для сопровождения тяжелобольного,

смерть родственника, проживавшего за рубежом.

За какой срок будет готов загранпаспорт

Согласно законодательству, заявление-анкета рассматривается:

в обычном порядке – до 20 рабочих дней;

в срочном порядке – до 7 рабочих дней (с уплатой двойного размера госпошлины);

в особых случаях, указанных выше – до 3 рабочих дней;

в случае выезда на ПМЖ – до 90 дней;

в случае выезда на ПМЖ ребенка, усыновленного иностранными гражданами – до 10 рабочих дней.

Чтобы узнать на какой стадии находится процесс оформления ваших документов, можно воспользоваться сервисом на официальном сайте ГМС Украины.

Сколько действителен загранпаспорт

Оформленный заграничный паспорт будет действительным:

для детей – в течение 4 лет,

для гражданам, достигших 16 лет – в течение 10 лет.

Совершеннолетние граждане Украины также могут оформить еще один загранпаспорт. Это делают, когда регулярно ездят за границу, и часто возникает необходимость заблаговременно оформлять визы.

В таком случае подается заявление с соответствующим обоснованием. При этом украинцы могут иметь не более двух действующих заграничных паспортов.

