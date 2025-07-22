Расторжение брака в Украине возможно через ЗАГС и суд. Заявление в ЗАГС и суд можно подать онлайн в Украине в 2025 году.

Как подать заявление на развод онлайн – читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли развестись онлайн через Дію

По состоянию на 2025 год оформить развод через Дію нельзя, однако вы можете получить онлайн-документ о разводе, который имеет такую же юридическую силу, как и тот, что вы получили в ЗАГСе. Также можно оформить получение документа в бумажном виде в удобном отделении Укрпочты.

Сейчас смотрят

Как подать заявление на развод онлайн

Зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации). В Электронном суде следует зарегистрироваться по электронной почте и заходить каждый раз за электронно-цифровой подписью. Зайдите через файловую ЭЦП или через Дію. Исковое заявление пишите непосредственно на сайте. Приложения подключите в виде PDF-файлов. Судебный сбор тоже заплатите онлайн на сайте суда. После успешной подачи заявления вы сможете через Электронный суд отслеживать движение по делу: любые решения суда, письма, входящая корреспонденция, даты судебных заседаний – все это будет появляться на сайте, а вам будет приходить уведомление по электронной почте. Важно, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут проходить только офлайн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.