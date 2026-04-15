Вопрос развода онлайн особенно актуален во время военного положения, когда многие семьи оказались в разных городах или странах. В таком случае коммуникация между супругами и подача документов усложняется.

Можно ли подать заявление на развод через Дію в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Возможен ли развод в Діє: что известно

В Украине развод осуществляется согласно Семейному Кодексу Украины. Законодательство предусматривает два основных способа расторжения брака:

Подать заявление можно через отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС), если у супругов нет несовершеннолетних детей и они оба согласны на развод.

Развестись можно через суд в случаях, когда у супругов есть общие несовершеннолетние дети, если один из супругов не согласен на развод или если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС.

Сейчас в Діє заработала функция заключения брака онлайн через видеосвязь. Это очень удобно, ведь зарегистрировать отношения можно из любого уголка мира, где бы ни находилась пара.

Можно ли подать заявление на развод через Дію

В Украине в ближайшее время планируется запустить новую цифровую услугу — расторжение брака через приложение Дія. В настоящее время сервис находится на завершающем этапе подготовки, а необходимые нормативные акты для его внедрения уже приняты правительством.

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк в интервью изданию Телеграф. По ее словам, техническую разработку планируют завершить до конца весны 2026 года, после чего начнется бета-тестирование. Именно на этом этапе первые пользователи смогут воспользоваться новой функцией.

В то же время онлайн-развод будет иметь четкие ограничения. Услуга будет доступна только для тех супружеских пар, у которых нет общих несовершеннолетних детей. Кроме того, обязательным условием является взаимное согласие — оба супруга должны подать соответствующие заявления о расторжении брака.

Еще одно важное требование — отсутствие имущественных споров. Речь идет о ситуациях, когда супруги не нуждаются в разделе совместно нажитого имущества и не имеют конфликтов по этому поводу. Только при таких условиях процедура сможет пройти полностью онлайн.

Если же у пары есть дети или возникают вопросы относительно их опеки, места проживания или алиментов, а также в случаях раздела имущества, расторжение брака, как и раньше, будет осуществляться через суд. В таких ситуациях воспользоваться приложением Дія для оформления развода не получится.

Таким образом, новый сервис станет быстрым и удобным решением только для тех пар, у которых нет спорных вопросов и которые готовы расторгнуть брак по обоюдному согласию без дополнительных юридических процедур.

С помощью приложения Дія можно дистанционно заказать и загрузить готовые документы, в частности свидетельство о расторжении брака, свидетельство о заключении брака, а также выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Развод в Дія пока невозможен. Чтобы разорвать отношения, стоит воспользоваться альтернативными способами для подачи заявления, например, онлайн системой Электронный суд. Но в таком случае развестись можно только через суд, а не через ЗАГС.

