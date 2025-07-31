Корректировал удары врага по энергетике Харькова: задержан агент ФСБ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове агента ФСБ, который по заказу врага собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов.

Корректировал удары по Харькову: что известно об агенте ФСБ

Как установило расследование, заказ оккупантов выполнял 34-летний экс-сотрудник харьковского предприятия теплоэнергетики, которого уволили из-за наркозависимости.

ФСБ дистанционно завербовала его через Telegram-каналы и предложила деньги в обмен на сотрудничество.

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Как сообщили в Службе, главной задачей агента был сбор координат геолокации мобильных огневых групп ПВО, которые защищают высоковольтные трансформаторные подстанции Харькова.

Агент также собирал координаты модульных котельных и когенерационных установок, обеспечивающих жителей города теплом и электричеством вместо атакованных врагом ТЭЦ.

— Дополнительно корректировщик пытался выявить пункты дислокации ТЦК. Для этого он во время бытовых разговоров выпытывал адреса военкоматов у знакомых, а затем фотографировал эти здания, — говорится в сообщении.

При обыске у предателя изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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