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Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Коригував удари ворога по енергетиці Харкова: затримано агента ФСБ

СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Харкові агента ФСБ, який на замовлення ворога збирав координати військових, електро- і теплогенерувальних об’єктів міста для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.

Коригував удари по Харкову: що відомо про агента ФСБ

Як встановило розслідування, замовлення окупантів виконував 34-річний ексспівробітник харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність.

ФСБ дистанційно завербувала його через Telegram-канали і запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

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Як повідомили в Службі, головним завданням агента був збір координат геолокації мобільних вогневих груп ППО, які захищають високовольтні трансформаторні підстанції Харкова.

Агент також збирав координати модульних котелень і когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ.

– Додатково коректувальник намагався виявити пункти дислокації ТЦК. Для цього він під час побутових розмов випитував адреси військкоматів у знайомих, а потім фотографував ці будівлі, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у зрадника вилучено телефон з доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ

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Війна в УкраїніЕнергетикаРакетні удари РосіїХарків
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