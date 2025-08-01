Инвалидность за $17 тыс.: в Кривом Роге разоблачена схема нелегального выезда за границу

В Кривом Роге главу благотворительного фонда, который за $17 тыс. обещал оформить инвалидность, подозревают в организации незаконного выезда за границу военнообязанных.

Обещал статус инвалидности за $17 тыс.: что известно

По данным Криворожской прокуратуры, подозреваемый за $17 тыс. обещал военнообязанному мужчине получить инвалидность, которая позволила бы беспрепятственно покинуть территорию Украины во время военного положения.

Схема предусматривала госпитализацию в одну из днепровских больниц, фиктивный диагноз, проведение сложной операции на позвоночнике с установлением импланта, соответствующие документы для прохождения МСЭК и исключения с воинского учета.

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Правоохранители задержали фигуранта во время передачи части средств — $1о тыс. Сейчас мужчине объявлено подозрение по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Источник : Офис генпрокурора

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