Инвалидность за $17 тыс.: в Кривом Роге разоблачена схема нелегального выезда за границу
В Кривом Роге главу благотворительного фонда, который за $17 тыс. обещал оформить инвалидность, подозревают в организации незаконного выезда за границу военнообязанных.
Обещал статус инвалидности за $17 тыс.: что известно
По данным Криворожской прокуратуры, подозреваемый за $17 тыс. обещал военнообязанному мужчине получить инвалидность, которая позволила бы беспрепятственно покинуть территорию Украины во время военного положения.
Схема предусматривала госпитализацию в одну из днепровских больниц, фиктивный диагноз, проведение сложной операции на позвоночнике с установлением импланта, соответствующие документы для прохождения МСЭК и исключения с воинского учета.
Правоохранители задержали фигуранта во время передачи части средств — $1о тыс. Сейчас мужчине объявлено подозрение по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения — содержание под стражей.