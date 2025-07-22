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Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Сотрудник СБУ требовал $300 тыс. у организатора схемы выезда за границу – НАБУ

СБУ
Фото: СБУ

Следствие относительно вымогательства сотрудником СБУ взятки в размере $300 тыс. завершено.

Вымогательство взятки $300 тыс. сотрудником СБУ

НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух человек в вымогательстве неправомерной выгоды, сообщает НАБУ.

По информации следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал $300 тыс. у лица, в отношении которого совершал оперативное сопровождение по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

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— За это обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности в рамках более строгих статей, — пишет ведомство.

После получения части неправомерной выгоды в размере $72 тыс. злоумышленникам сообщили о подозрении.

Действия чиновника СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, что 21 июля СБУ и ОГПУ провели не менее 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В САП отметили, что СБУ пришла с проверкой без официального предупреждения, когда руководство НАБУ и САП находится в заграничной командировке.

А уже 22 июля Рада проголосовала за законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП.

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