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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Інвалідність за $17 тис.: у Кривому Розі викрито схему нелегального виїзду за кордон

інвалідність за 17 тис.
Фото: Офіс генпрокурора

У Кривому Розі голову благодійного фонду, який за $17 тис. обіцяв оформити інвалідність, підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних.

Обіцяв статус інвалідності за $17 тис: що відомо

За даними Криворізької прокуратури, підозрюваний за $17 тис. обіцяв військовозобов’язаному чоловіку отримати інвалідність, яка дала б змогу безперешкодно залишити територію України під час воєнного стану.

Схема передбачала госпіталізацію до однієї з дніпровських лікарень, фіктивний діагноз, проведення складної операції на хребті з установленням імпланта, відповідні документи для проходження МСЕК та виключення з військового обліку.

Зараз дивляться

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі частини коштів — $1о тис. Наразі чоловіку оголошено підозру за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України) та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

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Джерело: Офіс генпрокурора

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