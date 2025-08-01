Военный учет и мобилизация женщин-медиков регулируются законом № 2664-IX О внесении изменений в статью 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе (относительно добровольного воинского учета женщин), который вступил в силу в октябре 2022 года, приказами Минобороны, а с 18 мая 2024 года — еще и законом о мобилизации.

В комментарии Фактам ICTV адвокат юридической компании Арес, юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, Владислав Зайцев рассказал о мобилизации женщин-медиков.

Мобилизация женщин-медиков 2025 года

По словам юриста, до вступления в силу закона о мобилизации, женщины-медики, состоящие на воинском учете, могли быть призваны на военную службу в военное время — то есть такой обязанности не было, однако могли мобилизовать.

Сейчас смотрят

— Даже не стоит вопрос о добровольной мобилизации, о добровольном порядке речь идет только в мирное время. Но изменения в законе заключаются в том, что во время военного положения призыв на военную службу осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно. Принудительно их никто не сможет мобилизовать, — пояснил Владислав Зайцев.

Кабмин Украины уточнил отдельные правила воинского учета и призыва по мобилизации. В частности, женщин с медицинским образованием теперь будут брать на учет автоматически, без необходимости лично являться в ТЦК.

Как сообщили на сайте Минобороны в 30 июля, соответствующие изменения предусмотрены постановлением от 30 июля О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины относительно ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации.

Кого из числа женщин-медиков могут мобилизовать

Если женщина является медицинским работником и состоит на воинском учете, ее могут мобилизовать в добровольном порядке.

Согласно законодательству, на воинский учет берут женщин, которые:

имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Медицинская специальность входит в перечень, поэтому медсестры, а также другие медицинские работники являются военнообязанными.

Соответственно, женщины медицинских профессий, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу.

Перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет:

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, охрана здоровья, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы в области лечебного дела;

профессионалы стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры;

профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер);

медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении.

Кто не подлежит мобилизации

Военнообязанные женщины-медики не подлежат призыву во время мобилизации, если они:

забронированы на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

признаны в соответствии с заключением ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.

Зайцев объяснил, что бронь на предприятии является одним из оснований для отсрочки от призыва на военную службу.

— Если женщина-медик забронирована, то она, даже если дает согласие на призыв, не может быть мобилизована, поскольку у нее есть отсрочка. По закону ТЦК не имеют полномочий забрать ее, поскольку она не подлежит мобилизации даже с ее согласия, — добавил юрист.

Кроме того, женщина освобождается от мобилизации, если она имеет на иждивении:

трех и более детей в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

подгруппы А в возрасте до 18 лет; ребенка с инвалидностью, имеющего любые виды нарушений функций организма III-IV степени;

совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

I или II группы, до достижения им 23 лет; детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Если женщина-медик самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или занята постоянным уходом за лицами, которые в этом нуждаются, она тоже не может быть мобилизована.

Процедура мобилизации женщин-медиков

Мобилизация женщин-медиков не отличается от традиционной.

Сначала она получит первую повестку от сотрудника военкомата, в которой будет указано время и день, когда необходимо прийти в ТЦК.

Затем нужно пройти медицинскую комиссию, где решат, может ли женщина проходить военную службу.

Если решение о мобилизации будет принято, медик получит мобилизационное распоряжение.

После этого женщина должна:

явиться в воинскую часть или на сборные пункты территориального центра комплектования в указанные сроки;

взять с собой оригиналы документов, указанных в повестке, а также при необходимости оригиналы документов, которые подтверждают основания для освобождения от мобилизации.

Медицинский работник должен сообщить о призыве своему руководителю, предоставить заявление и мобилизационный документ для оформления приказа об освобождении от работы в связи с призывом на военную службу во время мобилизации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.