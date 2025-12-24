В последнее время все чаще можно услышать разговоры о мобилизации женщин. Обсуждается возможность того, что женщины могут попасть в армию не только добровольно.

Факты ICTV спросили у адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко об изменениях в законодательстве и о том, будут ли мобилизовать женщин в 2025 году.

Возможна ли мобилизация женщин в 2025 году

По словам адвоката Екатерины Анищенко, в этом году ничего не изменилось. Более того, в последнее время никаких законодательных изменений нет. Как отметила адвокат, пока есть только разговоры о необходимости мобилизации женщин от депутатов. Однако, как подчеркнула юрист, это только слова — никаких соответствующих изменений в законодательство на сегодняшний день не принято.

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Закон Украины О воинской обязанности и военной службе четко определяет, что призыв на военную службу распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Женщины же имеют право служить исключительно на добровольных началах.

Однако существуют исключения: женщины с медицинским или фармацевтическим образованием в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе, должны встать на воинский учет. Это означает, что их данные будут внесены в военный реестр, но призыв на военную службу будет происходить только с их согласия.

Адвокат отметила, что женщины, стоящие на воинском учете, могут попасть на фронт только добровольно. То есть даже военнообязанных женщин пока не могут принудительно мобилизовать.

— Но это вовсе не означает, что таким женщинам не нужно соблюдать правила воинского учета. Если, например, женщина с медицинским образованием не встанет на воинский учет, ее могут оштрафовать в соответствии с законодательством. Размер штрафа такой же, как и для мужчин от 17 000 до 25 500 грн, — подчеркнула юрист.

Женщины могут заключить контракт на прохождение военной службы. Также предусмотрена возможность прохождения базовой военной подготовки для женщин, которые соответствуют требованиям по здоровью и возрасту. Важно отметить, что женщины, которые служат в Вооруженных силах Украины и забеременели, имеют право на увольнение со службы в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Будут ли мобилизовать женщин: мнение адвоката

— Я юрист, поэтому пока нет в законе, то соответственно говорить о возможности не можем. Но в соответствии с требованиями действующего законодательства, мобилизация женщин возможна исключительно на основе добровольного согласия, — отмечает эксперт.

В соответствии с законом, предполагается прохождение военной подготовки. Но опять же, по желанию самой женщины.

— Постановку на воинский учет никто не отменял для женщин, имеющих смежную с военной профессию. Речь идет о медиках, фармацевтах, — говорит адвокат.

Если женщина состоит на воинском учете, то она уже становится военнообязанной. В соответствии с этим к ней будут применяться все требования закона, как к военнообязанному лицу.

— Но женщины также сейчас служат, многие из них пошли добровольцами и подписали контракты. Но о стопроцентной мобилизации речь не идет, — считает адвокат.

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