Установила камеру на велосипеде: агентка РФ готовила прорыв ДРГ на Сумщине

Сотрудники СБУ задержали агентку российской военной разведки, которая собирала данные для прорыва российских диверсионно-разведывательных групп в приграничный регион Сумщины.

Готовила прорыв диверсантов на Сумщине: что известно

По данным контрразведки СБУ, бывшая медсестра из Сумской области была завербована через пророссийские Telegram-каналы.

Главной задачей агента была разведка приграничных районов области: установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.

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Для конспирации женщина установила мини-камеру на собственном велосипеде и под видом обычной поездки фиксировала расположение украинских военных.

Все данные (записи, фото и видео с пометками на картах) она передавала куратору через мессенджер.

Враг планировал использовать данные для подготовки прорывов на линии фронта, выхода в тыл и закрепления на новых позициях до подхода основных сил армии РФ.

Оперативники СБУ заблаговременно локализовали риски и провели спецоперацию, во время которой женщину задержали, когда она снимала пограничный мост, который мог стать точкой входа для вражеских ДРГ.

Сейчас ей объявлено подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения.

Сейчас агент находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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