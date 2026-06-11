Бывший спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что процесс переговоров между Украиной, США и Россией “фактически приостановлен”. По его словам, это “хорошо”.

Об этом Кит Келлог сообщил в комментарии Суспільному.

Пауза в переговорах — это хорошо — Келлог

— Помните двух переговорщиков, которые работают по Ирану, Уиткоффа и Джареда Кушнера? Они также являются переговорщиками между Украиной и Россией, и вы не можете находиться в двух местах одновременно. Так что хорошо, что сейчас они работают с Ираном, и я думаю, что переговорный процесс фактически приостановлен. Это неплохо. Это на самом деле хорошо, — сказал Келлог.

Он отметил, что сосредоточенность США на войне против Ирана “оставляет Украину самой выполнять свою работу”. По его мнению, “Украина действительно хорошо справляется с Россией”.

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Бывший спецпосланник также заявил, что пакет санкций США против России “еще не завершен”. Так он ответил на вопрос о возможном ослаблении санкций.

Комментируя письмо президента Владимира Зеленского Владимиру Путину, Кит Келлог отметил, что не видел документа, но положительно оценивает сам факт начала диалога.

На вопрос о безопасности стран Балтии и Восточной Европы Келлог ответил утвердительно.

— Да, они в безопасности… Я бы не беспокоился по этому поводу. Я думаю, что всем нужно немного расслабиться и не увлекаться этим. Я не думаю, что у Путина сейчас есть возможности пойти в Прибалтику, пойти в Польшу, фактически расширить свои возможности за пределы того, где он действует сейчас. У него нет такой боевой мощи, — сказал Келлог.

Он добавил, что “украинцы фактически уничтожили российскую армию”.

Относительно желаемого результата войны в Украине он отметил, что президент Дональд Трамп стремится к миру:

— Пяти лет войны достаточно, и мы хотим, чтобы в будущем все жили в мире.

Келлог также сообщил, что планирует визит в Украину в конце лета 2026 года.

Напомним, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог оставил свою должность в январе 2026 года.

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