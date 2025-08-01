Встановила камеру на велосипеді: агентка РФ готувала прорив ДРГ на Сумщині

Працівники СБУ затримали агентку російської воєнної розвідки, яка збирала дані для прориву російських диверсійно-розвідувальних груп у прикордонний регіон Сумщини.

Готувала прорив диверсантів на Сумщині: що відомо

За даними контррозвідки СБУ, колишня медсестра з Сумської області була завербована через проросійські Telegram-канали.

Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

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Для конспірації жінка встановила мінікамеру на власному велосипеді й під виглядом звичайної поїздки фіксувала розташування українських військових.

Усі дані (записи, фото і відео з позначками на картах) вона передавала куратору через месенджер.

Ворог планував використати дані для підготовки проривів на лінії фронту, виходу в тил та закріплення на нових позиціях до підходу основних сил армії РФ.

Оперативники СБУ завчасно локалізували ризики й провели спецоперацію, під час якої жінку затримали, коли вона знімала прикордонний міст, який міг стати точкою входу для ворожих ДРГ.

Наразі їй оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі агентка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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