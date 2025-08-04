Прокуратура Киева хочет взыскать с подрядчика Подольского моста 2 млрд грн

Прокуратура Киева просит суд признать недействительным договор на строительство Подольского моста и взыскать с подрядчика 2 млрд грн, уплаченных из бюджета города.

Иск о признании договора на строительство Подольского моста недействительным: что известно

Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в суд с иском о признании недействительным одного из договоров на строительство Подольского моста через Днепр, а именно — участка от дамбы Русановских садов до бульвара Перова.

Известно, что контракт на возведение этой части моста был заключен еще в апреле 2017 года между дирекцией строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева и частной компанией.

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Но за последние восемь лет сроки выполнения неоднократно менялись, а стоимость работ почти удвоилась — с 1,7 млрд грн до 3,5 млрд грн, что подтверждается 90 дополнительными соглашениями к договору.

По состоянию на июль 2025 года из бюджета города Киева уплачено более 2 млрд гривен.

Антимонопольный комитет Украины пришел к выводу, что участники тендера имеют общие интересы и присвоили не менее 153 млн грн.

В течение 2022-2023 годов компании пытались обжаловать вывод в судах, однако им отказали.

В прокуратуре отмечают, что договор нарушает интересы государства, а следовательно, должен быть признан недействительным.

Суд уже открыл производство. Кроме того, в Хозяйственном суде Киева уже рассматривается аналогичное дело на сумму 8,4 млрд грн, также связанное со строительством Подольского моста.

Подольский мост как проект

Подольско-Воскресенский мост через р. Днепр — это грандиозный инфраструктурный проект, который должен соединить несколько районов на правом и левом берегах столицы: Подол с Воскресенкой и Троещиной.

Документацию утвердили в 1993 году, но проект неоднократно дорабатывали и корректировали.

На сегодняшний день уже открыта автомобильная часть моста между Подолом и Радужным массивом (по дамбе Русановских садов) и съезд на Набережно-Рыбальскую дорогу с правого берега, который стал доступным для транспорта в 2021 году.

В перспективе мост должен стать важной артерией для автомобилей, общественного транспорта и метро. В частности, запланировано продолжение Подольско-Выгуровской линии метро на левый берег.

Но из-за злоупотреблений, коррупции и судебных дел сроки реализации объекта снова оказались под угрозой.

Фото: Киевская городская прокуратура

Источник : Офис генпрокурора

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