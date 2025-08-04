Прокуратура Києва хоче стягнути з підрядника Подільського мосту 2 млрд грн

Прокуратура Києва просить суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту та стягнути з підрядника 2 млрд грн, сплачених із бюджету міста.

Позов щодо визнання договору на будівництво Подільського мосту недійсним: що відомо

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво Подільського мосту через Дніпро, а саме – ділянки від дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Відомо, що контракт на зведення цієї частини Подільського мосту було укладено ще у квітні 2017 року між КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва та приватною компанією.

Зараз дивляться

Але за останні вісім років терміни виконання неодноразово змінювались, а вартість робіт майже подвоїлася — з 1,7 млрд грн до 3,5 млрд грн, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору.

Станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено понад 2 млрд гривень.

Антимонопольний комітет України дійшов висновку, що учасники тендеру мають спільні інтереси та привласнили щонайменше 153 млн грн.

Протягом 2022-2023 років компанії намагались оскаржити цей висновок в судах, однак їм відмовили.

У прокуратурі наголошують, що договір порушує інтереси держави, отже має бути визнаний недійсним.

Суд уже відкрив провадження. Крім того, у Господарському суді Києва вже розглядається аналогічна справа на суму 8,4 млрд грн, також пов’язана з будівництвом Подільського мосту.

Подільський міст як проєкт

Подільсько-Воскресенський міст через р. Дніпро — це грандіозний інфраструктурний проєкт, що мав з’єднати кілька районів на правому та лівому берегах столиці: Поділ із Воскресенкою та Троєщиною.

Документацію затвердили в 1993 році, але проєкт неодноразово доопрацьовували та корегували.

На сьогодні вже відкрито автомобільну частину мосту між Подолом і Райдужним масивом (по дамбі Русанівських садів) та з’їзд на Набережно-Рибальську дорогу з правого берега, який став доступним для транспорту у 2021 році.

У перспективі міст має стати важливою артерією для автомобілів, громадського транспорту й метро. Зокрема, заплановано продовження Подільсько-Вигурівської лінії метро на лівий берег.

Але через зловживання, корупцію та судові справи терміни реалізації об’єкта знову опинилися під загрозою.

Фото: Киівська міська прокуратура

Джерело : Офіс генпрокурора

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