Прокуратура Києва хоче стягнути з підрядника Подільського мосту 2 млрд грн
Прокуратура Києва просить суд визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту та стягнути з підрядника 2 млрд грн, сплачених із бюджету міста.
Позов щодо визнання договору на будівництво Подільського мосту недійсним: що відомо
Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів на будівництво Подільського мосту через Дніпро, а саме – ділянки від дамби Русанівських садів до бульвару Перова.
Відомо, що контракт на зведення цієї частини Подільського мосту було укладено ще у квітні 2017 року між КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва та приватною компанією.
Але за останні вісім років терміни виконання неодноразово змінювались, а вартість робіт майже подвоїлася — з 1,7 млрд грн до 3,5 млрд грн, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору.
Станом на липень 2025 року з бюджету міста Києва сплачено понад 2 млрд гривень.
Антимонопольний комітет України дійшов висновку, що учасники тендеру мають спільні інтереси та привласнили щонайменше 153 млн грн.
Протягом 2022-2023 років компанії намагались оскаржити цей висновок в судах, однак їм відмовили.
У прокуратурі наголошують, що договір порушує інтереси держави, отже має бути визнаний недійсним.
Суд уже відкрив провадження. Крім того, у Господарському суді Києва вже розглядається аналогічна справа на суму 8,4 млрд грн, також пов’язана з будівництвом Подільського мосту.
Подільський міст як проєкт
Подільсько-Воскресенський міст через р. Дніпро — це грандіозний інфраструктурний проєкт, що мав з’єднати кілька районів на правому та лівому берегах столиці: Поділ із Воскресенкою та Троєщиною.
Документацію затвердили в 1993 році, але проєкт неодноразово доопрацьовували та корегували.
На сьогодні вже відкрито автомобільну частину мосту між Подолом і Райдужним масивом (по дамбі Русанівських садів) та з’їзд на Набережно-Рибальську дорогу з правого берега, який став доступним для транспорту у 2021 році.
У перспективі міст має стати важливою артерією для автомобілів, громадського транспорту й метро. Зокрема, заплановано продовження Подільсько-Вигурівської лінії метро на лівий берег.
Але через зловживання, корупцію та судові справи терміни реалізації об’єкта знову опинилися під загрозою.
Фото: Киівська міська прокуратура