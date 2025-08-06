Обещала детям Грузию, но деньги проиграла: в Черкассах хореограф потратила 1 млн грн на казино
В Черкассах тренер танцевального ансамбля проиграла в казино деньги, собранные якобы на поездку детей в Грузию.
Речь идет о сумме более 1 млн грн, за которые аферистка обещала участие в фестивале. Женщине сообщено о подозрении.
Проиграла деньги в казино: что известно об афере
По материалам следствия, с апреля по июль 2025 года женщина собирала с родителей детей танцевального ансамбля деньги якобы на поездку детей в Грузию для участия в фестивале.
Однако женщина не намеревалась использовать средства по назначению, вместо этого она потратила более 1 млн грн на азартные игры. В результате 26 потерпевших, которых она обманула, сообщили об афере правоохранителям.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах.
Подозреваемая находится под домашним арестом из-за наличия несовершеннолетнего ребенка. Досудебное расследование продолжается.