Обещала детям Грузию, но деньги проиграла: в Черкассах хореограф потратила 1 млн грн на казино

В Черкассах тренер танцевального ансамбля проиграла в казино деньги, собранные якобы на поездку детей в Грузию.

Речь идет о сумме более 1 млн грн, за которые аферистка обещала участие в фестивале. Женщине сообщено о подозрении.

Проиграла деньги в казино: что известно об афере

По материалам следствия, с апреля по июль 2025 года женщина собирала с родителей детей танцевального ансамбля деньги якобы на поездку детей в Грузию для участия в фестивале.

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Однако женщина не намеревалась использовать средства по назначению, вместо этого она потратила более 1 млн грн на азартные игры. В результате 26 потерпевших, которых она обманула, сообщили об афере правоохранителям.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах.

Подозреваемая находится под домашним арестом из-за наличия несовершеннолетнего ребенка. Досудебное расследование продолжается.

Источник : Офис генпрокурора

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