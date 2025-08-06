Обіцяла дітям Грузію, але гроші програла: у Черкасах хореограф витратила 1 млн грн на казино
У Черкасах тренерка танцювального ансамблю програла у казино гроші, зібрані нібито на поїздку дітей до Грузії.
Йдеться про суму понад 1 млн грн, за які аферистка обіцяла участь у фестивалі. Жінці повідомлено про підозру.
Програла гроші у казіно: що відомо про аферу
За матеріалами слідства, з квітня по липень 2025 року жінка збирала з батьків дітей танцювального ансамблю гроші нібито на поїздку дітей до Грузії для участі у фестивалі.
Однак жінка не мала наміру використовувати кошти за призначенням, замість цього вона витратила понад 1 млн грн на азартні ігри. Внаслідок 26 потерпілих, яких вона ошукала, повідомили про аферу правоохоронцям.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах.
Підозрювана перебуває під домашнім арештом через наявність неповнолітньої дитини. Досудове розслідування триває.