С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. С тех пор их продлевали уже не один раз.

Факты ICTV рассказывают, что предполагает военное положение и чем отличается от чрезвычайного положения.

Что такое военное положение

Это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.

При условии военного положения органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления предоставляют полномочия, необходимые для:

предотвращения угрозы,

отпора вооруженной агрессии,

обеспечения национальной безопасности,

устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Предложение о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях на рассмотрение президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Для принятия решения о военном положении президент Украины издает указ о введении военного положения и немедленно обращается к Верховной Раде Украины относительно его утверждения и подает одновременно соответствующий проект закона.

После указа президента парламент собирается на заседание в двухдневный срок без созыва и рассматривает утверждение указа.

Военное положение прекращается по истечении срока, на который оно было введено.

До истечения срока, на который было введено военное положение, и при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности президент Украины может принять указ об отмене военного положения.

С начала полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине уже неоднократно продлевали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 16 ноября 2023 года;

с 16 ноября 2023 до 14 февраля 2024 года;

с 14 февраля до 13 мая 2024 года;

с 13 мая по 11 августа 2024 года;

с 11 августа по 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года;

с 8 февраля по 9 мая 2025 года;

с 9 мая по 7 августа 2025 года;

с 7 августа по 5 ноября 2025 года.

В условиях военного положения запрещается:

изменение Конституции Украины и АР Крым;

проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;

проведение всеукраинских и местных референдумов;

проведение забастовок, массовых собраний и акций.

В Украине вместе с военным положением и общей мобилизацией также ввели комендантский час.

Ограничение прав и свобод граждан в условиях военного положения

Правовой статус и ограничения прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц в условиях военного положения определяются Конституцией и законом Украины О правовом режиме военного положения.

В это время не могут быть ограничены права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины. Речь идет, в частности, о статьях 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Основного закона.

Что такое чрезвычайное положение

Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия.

Вводят чрезвычайное положение для:

устранения угрозы и скорейшей ликвидации особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера,

нормализации ситуации, восстановления правопорядка при попытках захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия,

восстановления конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц,

создания условий для нормального функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления, других институтов гражданского общества.

Когда вводится чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии реальной угрозы безопасности граждан или конституционному порядку, устранение которой другими способами невозможно в случае:

возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применения средств поражения, пандемий, панзоотий т. д.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения;

осуществления массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей или разрушением особо важных объектов жизнеобеспечения;

возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирования или захвата отдельных особо важных объектов или местностей, что угрожает безопасности граждан и нарушает нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления;

возникновения массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над гражданами, ограничивают их права и свободы;

попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия;

массового перехода государственной границы с территории сопредельных государств;

необходимости восстановления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.

Во время чрезвычайного положения действуют такие же запреты, как и во время военного положения.

Также действует запрет изменять избирательные законы и ограничивать права и полномочия народных депутатов.

Во время чрезвычайного положения также не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Срок действия чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение в Украине может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях.

В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом Украины, но не более чем на 30 суток.

Отменяется чрезвычайное положение указом президента Украины ранее срока, на который он вводился, в случае устранения обстоятельств, обусловивших необходимость его введения.

