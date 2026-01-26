Президент Украины подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Следовательно, действие военного положения и всеобщей мобилизации продлено на 90 дней до 05:30 4 мая 2026 года.

Законопроекты с подписью президента обнародованы на сайте Рады.

В понедельник, 26 января, Владимир Зеленский подписал законы Украины, которыми продлевается военное положение и всеобщая мобилизация в Украине.

Закон Украины от 14.01.2026 №4757 О утверждении указа президента Украины О продлении срока действия военного положения в Украине (законопроект от 12.01.2026 №14366) – вступит в силу со дня его опубликования.

Закон Украины от 14.01.2026 №4758 Об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации (законопроект от 12.01.2026 №14367) – вступит в силу с 03.02.2026 года.

Напомним, 13 января Верховная Рада Украины приняла решение об очередном продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Перед голосованием соответствующие указы президента (№14366 о военном положении и №14367 о мобилизации) были единогласно поддержаны комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Во время пленарного заседания за продление действия военного положения (проект №14366) проголосовали 330 народных депутатов.

Решение о продлении всеобщей мобилизации (№14367) поддержали 312 парламентариев.

В соответствии с принятыми решениями, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 4 мая 2026 года.

Это было 18-е голосование парламента по продлению этих мер.

