Непопулярные специальности для поступления в Украине 2025: где меньше всего заявлений

В рамках вступительной кампании 2025 года в Украине 1 августа завершился прием заявлений от абитуриентов, поступающих на бакалавриат (а также магистратуру по медицине, фармации и ветеринарии) на основе полного общего среднего образования.

Подсчет результатов в системе Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДБО) позволил сформировать рейтинг наиболее и наименее популярных специальностей.

Какие специальности непопулярны для поступления, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Куда поступают больше всего

Есть специальности, которые пользуются большой популярностью среди абитуриентов в 2025 году. Среди них менеджмент, на который подали наибольшее количество заявлений — 69 385, филология с 55 911 заявлениями и психология, куда абитуриенты подали 55 571 заявление.

Также значительный интерес вызывают маркетинг (37 581 заявление), экономика (33 540 заявлений), компьютерные науки (31 688 заявлений) и право, которое выбрали 28 317 человек. Эти специальности остаются наиболее востребованными среди молодежи, планирующей получить высшее образование.

Непопулярные специальности для поступления в Украине в 2025 году

Но в этом списке есть и аутсайдеры. Поэтому мы подготовили перечень специальностей, на которые никто не хочет поступать.

Непопулярные специальности для поступления в 2025 году:

управление информационной безопасностью — 5 заявлений;

детские и молодежные службы — 46 заявлений;

религиоведение — 79 заявлений;

богословие — 260 заявлений;

деревообрабатывающие и мебельные технологии — 265 заявлений.

Приоритетные направления подготовки в 2025 году

Министерство образования и науки обновило подход к распределению бюджетных мест, ориентируясь на потребности страны в специалистах для восстановления после войны и развития экономики. Наибольший приоритет получили следующие направления:

медицинские специальности (для увеличения количества мест для будущих врачей, психологов, реабилитологов);

педагогическое образование (для подготовки учителей для качественного школьного образования);

инженерные и строительные специальности позволят подготовить специалистов по архитектуре, строительству, транспорту и инженерии;

естественные науки, в частности математика, физика, химия как основа для научно-технических прорывов.

Бывший заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий подчеркнул, что страна испытывает значительный дефицит кадров в естественных и технических направлениях. Несмотря на это, в 2025 году лишь несколько процентов участников НМТ выбрали физику или химию в качестве четвертого предмета.

Именно эти дисциплины формируют основу для инженерии, новейших технологий и устойчивого развития, поэтому абитуриенты, которые их выбирают, получат дополнительные преимущества в конкурсном отборе и доступ к государственным грантам даже в случае непопадания на бюджет.

Источник: Освіта.UA

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.