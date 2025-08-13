Сегодня электронные сигареты стали популярной альтернативой традиционному табаку, поэтому вопрос их перевозки через границу остается актуальным. Требования к импорту и использованию таких устройств существенно отличаются в зависимости от страны.

Факты ICTV узнавали, можно ли провозить электронные сигареты через границу.

Можно ли ввозить электронные сигареты в Украину

Согласно закону 1978-IX, в Украину запрещено ввозить и реализовывать электронные сигареты, а также расходные материалы, в частности картриджи и жидкости, которые имеют запах и вкус, отличающийся от табака. Итак, под запрет попали все электронные сигареты и жидкости с ароматизаторами. Однако эти нормы касаются только ввоза товаров с коммерческой целью, то есть для продажи, а не для собственного пользования.

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Разрешается ввозить электронные сигареты для собственного использования, однако есть определенные лимиты.

В Украину можно ввозить электронную сигарету, объем жидкости в которой не превышает 2 мл, также можно взять запасной картридж, объем которого не превышает 10 мл. Важным дополнением является то, что концентрация никотина должна быть не выше 20 мг на 1 мл жидкости.

Правила провоза электронных сигарет за границу

Если же вы собираетесь в путешествие за пределы Украины, то нужно узнать, можно ли провозить электронки за границу, и придерживаться определенных норм. Если вы едете в Польшу, можете взять с собой не более двух электронных сигарет и 10 мл жидкости к ним. Это правило работает только в случае, если вы едете на автомобиле или автобусом. Если вы пересекаете границу самолетом, можно взять до 50 мл жидкости для электронных сигарет и вейпов.

Международные правила провоза электронных и одноразовых сигарет за границу зависят от законодательства страны назначения. В целом их разрешено ввозить для личного пользования, но могут существовать ограничения на количество устройств. Поэтому перед путешествием важно ознакомиться с местными требованиями, чтобы избежать проблем.

В какие страны запрещено ввозить электронные сигареты

В некоторых странах вейпинг считается уголовным преступлением. Так, в Таиланде за хранение электронных сигарет можно получить штраф или даже заключение в тюрьму на срок до 10 лет. В Сингапуре нарушителям грозит штраф в размере 1 500 долларов США.

Среди стран, куда запрещено ввозить вейпы: Индия, Лаос, Камбоджа, Катар, Сирия, Гамбия, Ватикан, Никарагуа, Северная Корея, Ливан, Австралия.

Перед путешествием стоит проверить актуальные правила, чтобы избежать проблем с таможенными службами.

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