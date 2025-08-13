Чи можна провозити електронні сигарети через кордон: правила для мандрівників

Сьогодні електронні сигарети стали популярною альтернативою традиційному тютюну, тому питання їхнього перевезення через кордон залишається актуальним. Вимоги до імпорту та використання таких пристроїв суттєво відрізняються залежно від країни.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна провозити електронні сигарети через кордон.

Чи можна ввозити електронні сигарети в Україну

Відповідно до закону 1978-IX, в Україну заборонено ввозити та реалізовувати електронні сигарети, а також витратні матеріали, зокрема картриджі та рідини, які мають запах та смак, що відрізняється від тютюну. Отже, під заборону потрапили всі електронні сигарети та рідини з ароматизаторами. Проте ці норми стосуються лише ввезення товарів з комерційною метою, тобто для продажу, а не для власного користування.

Дозволяється ввозити електронні сигарети для власного використання, проте є певні ліміти.

В Україну можна ввозити електронну сигарету, об’єм рідини в якій не перевищує 2 мл, також можна взяти запасний картридж, об’єм якого не перевищує 10 мл. Важливим доповненням є те, що концентрація нікотину повинна бути не вище 20 мг на 1 мл рідини.

Правила провезення електронних сигарет за кордон

Якщо ж ви збираєтеся у подорож за межі України, то потрібно дізнатися, чи можна провозити електронки за кордон, та дотримуватися певних норм. Якщо ви їдете до Польщі, можете взяти з собою не більше двох електронних сигарет та 10 мл рідини до них.

Це правило працює лише в тому випадку, якщо ви їдете на автомобілі або автобусом. Якщо ви перетинаєте кордон літаком, можна взяти до 50 мл рідини для електронних сигарет та вейпів.

Міжнародні правила провезення електронних та одноразових сигарет за кордон залежать від законодавства країни призначення. Загалом їх дозволено ввозити для особистого користування, але можуть існувати обмеження на кількість пристроїв. Тому перед подорожжю важливо ознайомитися з місцевими вимогами, щоб уникнути проблем.

В які країни заборонено ввозити електронні сигарети

У деяких країнах вейпінг вважається кримінальним злочином. Так, у Таїланді за зберігання електронних сигарет можна отримати штраф або навіть ув’язнення на строк до 10 років. В Сінгапурі порушникам загрожує штраф у розмірі 1 500 доларів США.

Серед країн, де заборонено ввозити вейпи: Індія, Лаос, Камбоджа, Катар, Сирія, Гамбія, Ватикан, Нікарагуа, Північна Корея, Ліван, Австралія.

Перед подорожжю варто перевірити актуальні правила, щоб уникнути проблем із митними службами.

