Обробка молоді на ТОТ: окупанти зніматимуть пропагандистські фільми в Шахтарську

Росіяни відкрили в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області черговий осередок поширення пропаганди під виглядом Центру документального кіно Форпост.

Таким чином РФ намагається нав’язати молоді на тимчасово окупованих територіях прокремлівські погляди на історію, зазначають у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки України.

У Шахтарську зніматимуть пропагандистські фільми

Центр документального кіно Форпост в окупованому Шахтарську, відкритий за підтримки міністерства культури РФ, використовуватимуть для виробництва пропагандистських фільмів, зазначають у ЦПД.

Тож, продовжують у Центрі протидії дезінформації, цей центр є черговим пропагандистським майданчиком для ідеологічної обробки молоді з тимчасово окупованих територій (ТОТ) Донеччини та Луганщини.

Адже основною метою Форпосту є просування кремлівської псевдоісторії, виправдання російської агресії та формування у підлітків ворожого ставлення до України та демократичного світу.

— І все це під гаслами нібито збереження історії, традиційних цінностей і підтримки творчої молоді, — ідеться в повідомленні ЦПД.

Представники робочого органу РНБО України вважають, що подібні проєкти не мають нічого спільного з культурою, а є прямим інструментом ідеологічного тиску, спрямованого на знищення української ідентичності.

Фото: Центр протидії дезінформації

