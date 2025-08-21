Рада приняла закон о профобразовании: какие изменения ждут колледжи и училища
- Рада поддержала законопроект О профессиональном образовании во втором чтении.
- Изменения позволят повысить зарплаты для преподавателей.
- Выпускников для получения дипломов будет ждать внешнее оценивание результатов обучения.
Сегодня, 21 августа, Верховная Рада приняла закон О профессиональном образовании, который призван изменить подход к обучению и подготовке кадров.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
За данный законопроект проголосовали 285 народных депутатов.
Какие изменения предусматривает закон О профессиональном образовании
- Профессиональные колледжи будут работать в форме некоммерческих обществ, что даст возможность отказаться от тарифной сетки и типового штатного расписания. Учреждения будут свободно распоряжаться своими поступлениями, что позволит повысить зарплаты преподавателям.
- Директорам учебных заведений установят KPI (ключевые показатели эффективности), что повлечет кадровые изменения.
- Выпускников ждет внешнее оценивание, которое будут проводить независимые квалификационные центры. То есть дипломы не будут выдавать без такой проверки знаний.
- Высшие профессиональные училища, ПТУ и Центры ПТО постепенно переименуют в профессиональные колледжи, где студенты будут иметь полноценные академические права.
По словам заместителя министра образования Дмитрия Завгороднего, в ближайшие несколько лет профессиональное образование ждет упрощение процедур лицензирования и разработки учебных программ — это в итоге увеличит количество новых профессий и курсов.
Наблюдательные советы утвердят учебные программы, поэтому содержание образования приблизится к потребностям работодателей.
Дмитрий Завгородний подчеркнул, чтобы все эти планы стали реальностью, необходимо изменить более 50 постановлений и приказов, сотни решений о реорганизациях на уровне областей и городов, а также принять изменения в другие законы и кодексы.
Заместитель министра уверен, что в будущем все больше школьников будет выбирать профессиональное образование.
Новое финансирование от ЕС
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, принятие закона О профессиональном образовании открывает Украине доступ к около €390 млн поддержки от Евросоюза.
— Закон дает профессиональным колледжам финансовую и управленческую автономию, обновляет содержание образования в сотрудничестве с бизнесом и вводит независимое оценивание знаний в квалификационных центрах. Это позволит готовить специалистов, которые нужны современному рынку труда, — подчеркнула глава правительства.
Она также отметила, что ежегодно будет выделяться финансирование на новые мастерские, лаборатории, утепление общежитий, реконструкцию учреждений и т. д.
Фото: МОН