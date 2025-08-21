Рада приняла закон о профобразовании: какие изменения ждут колледжи и училища

Главное Рада поддержала законопроект О профессиональном образовании во втором чтении.

Изменения позволят повысить зарплаты для преподавателей.

Выпускников для получения дипломов будет ждать внешнее оценивание результатов обучения.

Сегодня, 21 августа, Верховная Рада приняла закон О профессиональном образовании, который призван изменить подход к обучению и подготовке кадров.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

За данный законопроект проголосовали 285 народных депутатов.

Какие изменения предусматривает закон О профессиональном образовании

Профессиональные колледжи будут работать в форме некоммерческих обществ, что даст возможность отказаться от тарифной сетки и типового штатного расписания. Учреждения будут свободно распоряжаться своими поступлениями, что позволит повысить зарплаты преподавателям.

Директорам учебных заведений установят KPI (ключевые показатели эффективности), что повлечет кадровые изменения.

Выпускников ждет внешнее оценивание, которое будут проводить независимые квалификационные центры. То есть дипломы не будут выдавать без такой проверки знаний.

Высшие профессиональные училища, ПТУ и Центры ПТО постепенно переименуют в профессиональные колледжи, где студенты будут иметь полноценные академические права.

По словам заместителя министра образования Дмитрия Завгороднего, в ближайшие несколько лет профессиональное образование ждет упрощение процедур лицензирования и разработки учебных программ — это в итоге увеличит количество новых профессий и курсов.

Наблюдательные советы утвердят учебные программы, поэтому содержание образования приблизится к потребностям работодателей.

Дмитрий Завгородний подчеркнул, чтобы все эти планы стали реальностью, необходимо изменить более 50 постановлений и приказов, сотни решений о реорганизациях на уровне областей и городов, а также принять изменения в другие законы и кодексы.

Заместитель министра уверен, что в будущем все больше школьников будет выбирать профессиональное образование.

Новое финансирование от ЕС

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, принятие закона О профессиональном образовании открывает Украине доступ к около €390 млн поддержки от Евросоюза.

— Закон дает профессиональным колледжам финансовую и управленческую автономию, обновляет содержание образования в сотрудничестве с бизнесом и вводит независимое оценивание знаний в квалификационных центрах. Это позволит готовить специалистов, которые нужны современному рынку труда, — подчеркнула глава правительства.

Она также отметила, что ежегодно будет выделяться финансирование на новые мастерские, лаборатории, утепление общежитий, реконструкцию учреждений и т. д.

Фото: МОН

Источник : Минобразования

