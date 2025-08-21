Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Марта Бондаренко, редактор ленты
4 мин.

Рада приняла закон о профобразовании: какие изменения ждут колледжи и училища

Главное
  • Рада поддержала законопроект О профессиональном образовании во втором чтении.
  • Изменения позволят повысить зарплаты для преподавателей.
  • Выпускников для получения дипломов будет ждать внешнее оценивание результатов обучения.
закон про професійну освіту

Сегодня, 21 августа, Верховная Рада приняла закон О профессиональном образовании, который призван изменить подход к обучению и подготовке кадров.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

За данный законопроект проголосовали 285 народных депутатов.

Сейчас смотрят

Какие изменения предусматривает закон О профессиональном образовании

  • Профессиональные колледжи будут работать в форме некоммерческих обществ, что даст возможность отказаться от тарифной сетки и типового штатного расписания. Учреждения будут свободно распоряжаться своими поступлениями, что позволит повысить зарплаты преподавателям.
  • Директорам учебных заведений установят KPI (ключевые показатели эффективности), что повлечет кадровые изменения.
  • Выпускников ждет внешнее оценивание, которое будут проводить независимые квалификационные центры. То есть дипломы не будут выдавать без такой проверки знаний.
  • Высшие профессиональные училища, ПТУ и Центры ПТО постепенно переименуют в профессиональные колледжи, где студенты будут иметь полноценные академические права.

По словам заместителя министра образования Дмитрия Завгороднего, в ближайшие несколько лет профессиональное образование ждет упрощение процедур лицензирования и разработки учебных программ — это в итоге увеличит количество новых профессий и курсов.

Наблюдательные советы утвердят учебные программы, поэтому содержание образования приблизится к потребностям работодателей.

Дмитрий Завгородний подчеркнул, чтобы все эти планы стали реальностью, необходимо изменить более 50 постановлений и приказов, сотни решений о реорганизациях на уровне областей и городов, а также принять изменения в другие законы и кодексы.

МОН
МОН
МОН
МОН
МОН

Заместитель министра уверен, что в будущем все больше школьников будет выбирать профессиональное образование.

Читайте также
Как получить документ о базовом среднем образовании в Украине в 2025 году
документ про базову середню освіту

Новое финансирование от ЕС

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, принятие закона О профессиональном образовании открывает Украине доступ к около €390 млн поддержки от Евросоюза.

— Закон дает профессиональным колледжам финансовую и управленческую автономию, обновляет содержание образования в сотрудничестве с бизнесом и вводит независимое оценивание знаний в квалификационных центрах. Это позволит готовить специалистов, которые нужны современному рынку труда, — подчеркнула глава правительства.

Она также отметила, что ежегодно будет выделяться финансирование на новые мастерские, лаборатории, утепление общежитий, реконструкцию учреждений и т. д.

Читайте также
Что такое дуальное образование: его преимущества и распространение в Украине
Дуальная форма обучения: что это и какие преимущества

Фото: МОН

Источник: Минобразования

Связанные темы:

коледжМинобразованияпрофосвіта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь