Поэт Максим Кривцов посмертно получил звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил военному и поэту Максиму Кривцову звание Героя Украины посмертно.

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 22 августа.

Максим Кривцов посмертно получил звание Героя Украины

В документе указано, что погибший украинский поэт и воин отмечен «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу». К званию также прилагается орден Золотая Звезда.

Сейчас смотрят

Жизнь Максима Кривцова оборвалась 7 января этого года – 33-летний военный погиб во время боевых действий. Первым о его смерти сообщил писатель Любко Дереш.

– Сегодня погиб поэт Максим Кривцов… Очень живой, остроумный, чрезвычайно талантливый человек, – написал он тогда в соцсетях.

За день до гибели Кривцов опубликовал в Facebook стихотворение о смерти военного. Текст оказался пророческим и разошелся по сети, до боли поразив пользователей.

Кто такой Максим Кривцов

Писатель был участником Революции Достоинства, а в 2014 году добровольно вступил в ряды ВСУ. Позже работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС, а также в Veteran Hub.

После начала полномасштабного вторжения вернулся на фронт.

После себя поэт оставил сборник Вірші з бійниці, который в 2023 году украинский ПЕН признал одной из лучших книг года.

Максим Кривцов работал над романом, который не успел завершить.

Фото: Максим Кривцов

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.