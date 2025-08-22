Поет Максим Кривцов посмертно отримав звання Героя України
Президент Володимир Зеленський присвоїв військовому та поету Максиму Кривцову звання Героя України посмертно.
Відповідний указ зʼявився на сайті президента України 22 серпня.
У документі йдеться, що загиблого українського поета та воїна відзначено “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові”. До звання також додається орден Золота Зірка.
Життя Максима Кривцова обірвалося 7 січня цього року – 33-річний військовий загинув під час бойових дій. Першим про його смерть повідомив письменник Любко Дереш.
– Сьогодні загинув поет Максим Кривцов… Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина, – написав він тоді у соцмережах.
За день до загибелі Кривцов опублікував у Facebook вірш про смерть військового. Текст виявився пророчим і розійшовся мережею, до болю вразивши користувачів.
Хто такий Максим Кривцов
Письменник був учасником Революції Гідності, а у 2014 році добровільно вступив до лав ЗСУ. Пізніше працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС, а також у Veteran Hub.
Після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт.
По собі поет залишив збірку Вірші з бійниці, яку у 2023 році український ПЕН визнав однією з найкращих книжок року.
Максим Кривцов працював над романом, який не встиг завершити.
Фото: Максим Кривцов