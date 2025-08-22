Поет Максим Кривцов посмертно отримав звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв військовому та поету Максиму Кривцову звання Героя України посмертно.

Відповідний указ зʼявився на сайті президента України 22 серпня.

Максим Кривцов посмертно отримав звання Героя України

У документі йдеться, що загиблого українського поета та воїна відзначено “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові”. До звання також додається орден Золота Зірка.

Зараз дивляться

Життя Максима Кривцова обірвалося 7 січня цього року – 33-річний військовий загинув під час бойових дій. Першим про його смерть повідомив письменник Любко Дереш.

– Сьогодні загинув поет Максим Кривцов… Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина, – написав він тоді у соцмережах.

За день до загибелі Кривцов опублікував у Facebook вірш про смерть військового. Текст виявився пророчим і розійшовся мережею, до болю вразивши користувачів.

Хто такий Максим Кривцов

Письменник був учасником Революції Гідності, а у 2014 році добровільно вступив до лав ЗСУ. Пізніше працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС, а також у Veteran Hub.

Після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт.

По собі поет залишив збірку Вірші з бійниці, яку у 2023 році український ПЕН визнав однією з найкращих книжок року.

Максим Кривцов працював над романом, який не встиг завершити.

Фото: Максим Кривцов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.