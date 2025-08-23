Иногда прохладно и дождливо: прогноз погоды в Украине с понедельника, 25 августа
В последующие трое суток, с 23 августа, в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада.
Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал Иван Семилит, ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на неделю
Самую теплую погоду украинские синоптики прогнозируют в юго-западной части, особенно 23 августа. Также 23 августа в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, а ночью и в Одесской области, днем в Харьковской области ожидаются значительные дожди.
26-27 августа в Украине без осадков. Днем 26 августа в северной части местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Атмосферный фронт с запада приведет к понижению температуры. Так, 23 августа в ночные часы ожидается +9-14 °C, а в дневные – 17-22 °C. В юго-восточной части Украины в ночные часы будет теплее – 15-20 °C, а днем – 26-31 °C.
— 24-25 августа в ночные часы ожидаем 7-12 °C, в дневные – 15-20 °C тепла. На юге и юго-востоке страны ночью – 12-17 °C, а вот днем – 22-23 °C, — рассказал синоптик.
Днем 26 августа на юге страны до +27 °C, а 27 августа на Закарпатье до +30 °C — то есть снова ожидается небольшое повышение температуры.
— Если ориентироваться на консультативный прогноз на 28 августа — 1 сентября, то в этот период в северных и центральных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура днем +27-33 °C, — подытожил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.
Прогноз погоды в Украине на 23 августа
В субботу в Украине преимущественно облачно с прояснениями. В западных, а днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях прогнозируются умеренные дожди. В большинстве центральных, южных, а также в Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди с грозами.
В восточных и юго-восточных областях Украины в субботу днем ожидается град и порывы ветра до 20 м/с.
– Это первый уровень опасности – желтый. И такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта, – подчеркнул синоптик Иван Семилит.
Ветер северо-западный, в восточных областях страны юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +9-14 °C, днем +17-22 °C; в юго-восточной части ночью +15-20 °C, днем 26-31 °C.
Погода на 24 августа
Погода на День Независимости ожидается с переменной облачностью.
Ночью в Карпатах и восточных областях страны, днем в большинстве регионов прогнозируется кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +7-12 °C, днем +15-20 °C; на юге и юго-востоке страны ночью +12-17 °C, днем +22-27 °C.
Прогноз погоды на 25 августа
В понедельник, 25 августа, также прогнозируется переменная облачность.
Ночью на Левобережье, днем в северной части страны ожидается небольшой кратковременный дождь, на остальной территории страны без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +7-12 °C, днем +15-20 °C, на юге и юго-востоке страны ночью +12-17 °C, днем +22-27 °C.
Прогноз погоды в Украине на 26-27 августа
Во вторник и среду в Украине преимущественно без осадков. Только днем 26 августа в северных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью 7-13 °C, в южной части Украины до +17 °C; днем 26 августа +17-23 °C. 27 августа температура воздуха будет колебаться в пределах +20-26 °C, на Закарпатье и юге страны до +30 °C.
Консультативный прогноз погоды на 28 августа – 1 сентября
28 августа, а также 30-31 августа в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. 1 сентября такая погода будет и в северных и центральных областях.
29 августа в Украине без осадков.
Температура ночью +13-20 °C; днем +27-33 °C, 31 августа и 1 сентября температура воздуха постепенно начнет опускаться до +20-26 °C.
