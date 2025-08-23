Иногда прохладно и дождливо: прогноз погоды в Украине с понедельника, 25 августа

В последующие трое суток, с 23 августа, в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал Иван Семилит, ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на неделю

Самую теплую погоду украинские синоптики прогнозируют в юго-западной части, особенно 23 августа. Также 23 августа в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, а ночью и в Одесской области, днем в Харьковской области ожидаются значительные дожди.

26-27 августа в Украине без осадков. Днем 26 августа в северной части местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Атмосферный фронт с запада приведет к понижению температуры. Так, 23 августа в ночные часы ожидается +9-14 °C, а в дневные – 17-22 °C. В юго-восточной части Украины в ночные часы будет теплее – 15-20 °C, а днем – 26-31 °C.

— 24-25 августа в ночные часы ожидаем 7-12 °C, в дневные – 15-20 °C тепла. На юге и юго-востоке страны ночью – 12-17 °C, а вот днем – 22-23 °C, — рассказал синоптик.

Днем 26 августа на юге страны до +27 °C, а 27 августа на Закарпатье до +30 °C — то есть снова ожидается небольшое повышение температуры.

— Если ориентироваться на консультативный прогноз на 28 августа — 1 сентября, то в этот период в северных и центральных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура днем +27-33 °C, — подытожил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа

В субботу в Украине преимущественно облачно с прояснениями. В западных, а днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях прогнозируются умеренные дожди. В большинстве центральных, южных, а также в Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди с грозами.

В восточных и юго-восточных областях Украины в субботу днем ожидается град и порывы ветра до 20 м/с.

– Это первый уровень опасности – желтый. И такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта, – подчеркнул синоптик Иван Семилит.

Ветер северо-западный, в восточных областях страны юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +9-14 °C, днем +17-22 °C; в юго-восточной части ночью +15-20 °C, днем 26-31 °C.

Погода на 24 августа