Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Эксклюзив
Эксклюзив
Марта Бондаренко, редактор ленты
8 мин.

Иногда прохладно и дождливо: прогноз погоды в Украине с понедельника, 25 августа

літо дощ
Фото: Pixabay

В последующие трое суток, с 23 августа, в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал Иван Семилит, ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на неделю

Самую теплую погоду украинские синоптики прогнозируют в юго-западной части, особенно 23 августа. Также 23 августа в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, а ночью и в Одесской области, днем в Харьковской области ожидаются значительные дожди.

Сейчас смотрят

26-27 августа в Украине без осадков. Днем 26 августа в северной части местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Атмосферный фронт с запада приведет к понижению температуры. Так, 23 августа в ночные часы ожидается +9-14 °C, а в дневные – 17-22 °C. В юго-восточной части Украины в ночные часы будет теплее – 15-20 °C, а днем – 26-31 °C.

— 24-25 августа в ночные часы ожидаем 7-12 °C, в дневные – 15-20 °C тепла. На юге и юго-востоке страны ночью – 12-17 °C, а вот днем – 22-23 °C, — рассказал синоптик.

Днем 26 августа на юге страны до +27 °C, а 27 августа на Закарпатье до +30 °C — то есть снова ожидается небольшое повышение температуры.

— Если ориентироваться на консультативный прогноз на 28 августа — 1 сентября, то в этот период в северных и центральных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура днем +27-33 °C, — подытожил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа

В субботу в Украине преимущественно облачно с прояснениями. В западных, а днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях прогнозируются умеренные дожди. В большинстве центральных, южных, а также в Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди с грозами.

В восточных и юго-восточных областях Украины в субботу днем ожидается град и порывы ветра до 20 м/с.

– Это первый уровень опасности – желтый. И такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта, – подчеркнул синоптик Иван Семилит.

Ветер северо-западный, в восточных областях страны юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +9-14 °C, днем +17-22 °C; в юго-восточной части ночью +15-20 °C, днем 26-31 °C.

Читайте также
Погода на День Независимости: готовиться к жаре или доставать зонтики
погода на День Незалежності,

Погода на 24 августа

Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Карта повітряних тривог Факти ICTV
Взрывы в Конотопе: дроны атаковали уже разрушенный объект инфраструктуры
Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
День государственного флага: как формировался один из главных символов Украины
День прапора України
Погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь – Воздушные силы
МиГ-29 Міг-29
Потери РФ на 23 августа: минус еще 840 оккупантов и более двух десятков артсистем
російські військові
дощ гроза

pixabay

Погода на День Независимости ожидается с переменной облачностью.

Ночью в Карпатах и восточных областях страны, днем в большинстве регионов прогнозируется кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +7-12 °C, днем +15-20 °C; на юге и юго-востоке страны ночью +12-17 °C, днем +22-27 °C.

Прогноз погоды на 25 августа

В понедельник, 25 августа, также прогнозируется переменная облачность.

Ночью на Левобережье, днем в северной части страны ожидается небольшой кратковременный дождь, на остальной территории страны без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7-12 °C, днем +15-20 °C, на юге и юго-востоке страны ночью +12-17 °C, днем +22-27 °C.

Прогноз погоды в Украине на 26-27 августа

дощ

pixabay

Во вторник и среду в Украине преимущественно без осадков. Только днем 26 августа в северных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 7-13 °C, в южной части Украины до +17 °C; днем 26 августа +17-23 °C. 27 августа температура воздуха будет колебаться в пределах +20-26 °C, на Закарпатье и юге страны до +30 °C.

Консультативный прогноз погоды на 28 августа – 1 сентября

28 августа, а также 30-31 августа в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. 1 сентября такая погода будет и в северных и центральных областях.

29 августа в Украине без осадков.

Температура ночью +13-20 °C; днем +27-33 °C, 31 августа и 1 сентября температура воздуха постепенно начнет опускаться до +20-26 °C.

Какая будет погода в Киеве в сентябре и чем запомнится начало осени, читайте здесь.

Читайте также
Ждать до осени или уже покупать свитер: когда закончится жара в Украине
когда закончится жара в Украине

Связанные темы:

Погода в УкраїніПрогноз погодыУкргидрометцентр
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь