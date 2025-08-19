Погода на День Независимости: готовиться к жаре или доставать зонтики

День Независимости – отличная возможность провести время с близкими, устроив барбекю возле дома или выехав на природу. В такие моменты погода имеет большое значение.

Какая будет погода на День Независимости 2025, читайте в нашем материале.

Какая будет погода в ближайшее время

По прогнозу Укргидрометцентра, в период с 19 августа в Украине ожидаются различные погодные условия, обусловленные изменением синоптических процессов.

19 августа с северо-запада будет поступать прохладный воздух. Атмосферное давление будет постепенно расти, формируя антициклон, который обеспечит сухую и солнечную погоду без осадков.

Ночью в большинстве регионов будет довольно прохладно, около +8…+13 °C, днем температура составит комфортные +20…+25 °C. На Юге страны ожидается более теплая погода.

20 августа влияние антициклона еще сохранится, однако атмосферное давление начнет снижаться. С юго-запада будет распространяться более теплая воздушная масса. Осадков не предвидится, ночная температура существенно не изменится.

21 августа ситуация будет аналогичной, поэтому в большинстве областей останется сухо, однако в западных и Житомирской областях в дневные часы атмосферный фронт вызовет локальные кратковременные дожди с грозами. Температура ночью повысится до +13…+19 °C, днем почти по всей территории страны ощутимо потеплеет.

Исключением станут западные области, где максимальная температура днем составит всего +19…+24 °C.

Прогноз погоды на День Независимости

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что с 21 августа погода будет постепенно меняться. В западной части страны ожидаются дожди, а в течение 22-23 августа атмосферный дождевой фронт распространится почти на всю территорию Украины, кроме Юга. В эти дни вероятны грозы. В то же время в середине недели жара усилится.

Что касается погоды на День Независимости 2025 года, то, по словам Натальи Диденко, атмосфера выровняется и подарит благоприятные для прогулок условия.

В Украине на День Независимости преимущественно будет солнечно. Днем средняя температура составит +19…+24 °C, на Юге и Востоке столбики термометров поднимутся до +24…+29 °C. На Западе страны будет несколько прохладнее — всего +16…+20 °C.

