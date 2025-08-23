Часом прохолодно та дощитиме: прогноз погоди в Україні з понеділка, 25 серпня

У наступні три доби, з 23 серпня, у більшості областей України погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів Іван Семиліт, провідний синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру.

Прогноз погоди на тиждень

Найтеплішу таку погоду українські синоптики прогнозують у південно-західній частині, особливо 23 серпня. Також 23 серпня у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, а вночі і на Одещині, вдень на Харківщині очікуються значні дощі.

26-27 серпня в Україні без опадів. Лише вдень 26 серпня у північній частині місцями пройде невеликий короткочасний дощ.

Атмосферний фронт із заходу призведе до зниження температури. Так, 23 серпня у нічні години очікується +9-14 °C, а у денні – 17-22 °C. У південно-східній частині України у нічні години буде тепліше – 15-20 °C, а вдень – 26-31 °C.

– 24-25 серпня у нічні години очікуємо 7-12 °C, у денні – 15-20 °C тепла. На півдні та південному сході країни вночі – 12-17 °C, а от вдень – 22-23 °C, – розповів синоптик.

Вдень 26 серпня на півдні країни до +27 °C, а 27 серпня на Закарпатті до +30 °C – тобто знову очікується невелике підвищення температури.

– Якщо орієнтуватися на консультативний прогноз на 28 серпня – 1 вересня, то в цей період у північних та центральних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вдень +27-33 °C, – підсумував синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Прогноз погоди в Україні на 23 серпня

У суботу в Україні переважно хмарно з проясненнями. На заході, а також вдень у Житомирській, Київській та Вінницькій областях прогнозуються помірні дощі. У більшості центральних, південних, а також у Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами.

У східних та південно-східних областях України в суботу вдень очікується град та пориви вітру до 20 м/с.

– Це перший рівень небезпеки – жовтий. І такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту, – наголосив синоптик Іван Семиліт.

Вітер північно-західний, у східних областях країни південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +9-14 °C, вдень +17-22 °C; у південно-східній частині вночі +15-20 °C, вдень 26-31 °C.

Погода на 24 серпня