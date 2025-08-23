Часом прохолодно та дощитиме: прогноз погоди в Україні з понеділка, 25 серпня
У наступні три доби, з 23 серпня, у більшості областей України погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу.
Про це у коментарі Фактам ICTV розповів Іван Семиліт, провідний синоптик відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру.
Прогноз погоди на тиждень
Найтеплішу таку погоду українські синоптики прогнозують у південно-західній частині, особливо 23 серпня. Також 23 серпня у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, а вночі і на Одещині, вдень на Харківщині очікуються значні дощі.
26-27 серпня в Україні без опадів. Лише вдень 26 серпня у північній частині місцями пройде невеликий короткочасний дощ.
Атмосферний фронт із заходу призведе до зниження температури. Так, 23 серпня у нічні години очікується +9-14 °C, а у денні – 17-22 °C. У південно-східній частині України у нічні години буде тепліше – 15-20 °C, а вдень – 26-31 °C.
– 24-25 серпня у нічні години очікуємо 7-12 °C, у денні – 15-20 °C тепла. На півдні та південному сході країни вночі – 12-17 °C, а от вдень – 22-23 °C, – розповів синоптик.
Вдень 26 серпня на півдні країни до +27 °C, а 27 серпня на Закарпатті до +30 °C – тобто знову очікується невелике підвищення температури.
– Якщо орієнтуватися на консультативний прогноз на 28 серпня – 1 вересня, то в цей період у північних та центральних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вдень +27-33 °C, – підсумував синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.
Прогноз погоди в Україні на 23 серпня
У суботу в Україні переважно хмарно з проясненнями. На заході, а також вдень у Житомирській, Київській та Вінницькій областях прогнозуються помірні дощі. У більшості центральних, південних, а також у Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами.
У східних та південно-східних областях України в суботу вдень очікується град та пориви вітру до 20 м/с.
– Це перший рівень небезпеки – жовтий. І такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту, – наголосив синоптик Іван Семиліт.
Вітер північно-західний, у східних областях країни південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі +9-14 °C, вдень +17-22 °C; у південно-східній частині вночі +15-20 °C, вдень 26-31 °C.
Погода на 24 серпня
Погода на День Незалежності очікується з мінливою хмарністю.
Вночі в Карпатах та східних областях країни, вдень у більшості регіонів прогнозується короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +7-12 °C, вдень +15-20 °C; на півдні та південному сході країни вночі +12-17 °C, вдень +22-27 °C.
Прогноз погоди на 25 серпня
У понеділок, 25 серпня, також прогнозується мінлива хмарність.
Вночі на Лівобережжі, вдень у північній частині країни очікується невеликий короткочасний дощ, на решті територій країни без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі +7-12 °C, вдень +15-20 °C, на півдні та південному сході країни вночі +12-17 °C, вдень +22-27 °C.
Прогноз погоди в Україні на 26-27 серпня
У вівторок та середу в Україні переважно без опадів. Лише вдень 26 серпня у північних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ.
Температура вночі 7-13 °C, у південній частині України до +17 °C; вдень 26 серпня +17-23 °C. 27 серпня температура повітря коливатиметься в межах +20-26 °C, на Закарпатті та півдні країни до +30 °C.
Консультативний прогноз погоди на 28 серпня – 1 вересня
28 серпня, а також 30-31 серпня у західних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. 1 вересня такою погода буде і в північних та центральних областях.
29 серпня в Україні без опадів.
Температура вночі +13-20 °C; вдень +27-33 °C, 31 серпня та 1 вересня температура повітря поступово опускатиметься до +20-26 °C.
Якою буде погода в Києві у вересні та чим запам’ятається початок осені, читайте тут.