Самой младшей – 6 лет: в Украину вернули еще троих детей и молодого парня

Еще троих детей и молодого парня, которого оккупанты вывезли из Олешковского детского дома-интерната, вернули в Украину 23 августа в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Возвращение украинских детей с ВОТ и из РФ

— Долгое время дети жили в разлуке с родными, не имея возможности уехать из-за опасности оккупации. Сегодня все они снова дома, в безопасности, на территории свободной Украины, — подчеркнул он.

По его словам, вернуть детей удалось при посредничестве Государства Катар.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что на этот раз домой удалось вернуть троих детей в возрасте от 6 до 15 лет и 28-летнее недееспособное лицо.

– Среди них – 6-летняя девочка. После развода родителей в 2022 году мать препятствовала ее общению с отцом. Впоследствии она уехала за пределы Украины и исчезла, а позже стало известно, что ребенок находится в России. В мае 2025-го мать умерла. После возвращения в Украину ребенок будет жить с отцом, – рассказал омбудсмен.

Лубинец также отметил, что домой вернулся 28-летний парень, который нуждается в постоянном уходе.

Он находился в Олешковском детском доме-интернате, откуда оккупанты сначала переместили его на ВОТ, а затем в РФ.

— Добавлю, что несмотря на собственное желание парня вернуться домой, вынуждены были преодолеть немалые препятствия для реализации мечты нашего гражданина, — подчеркнул он.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ домой удалось вернуть 1 564 ребенка.

Фото: Дмитро Лубінець

