Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Найменшій – 6 років: в Україну повернули ще трьох дітей і молодого хлопця

Повернення українських дітей

Ще трьох дітей і молодого хлопця, якого окупанти вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату, повернули в Україну 23 серпня у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Повернення українських дітей із ТОТ і РФ

– Тривалий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи можливості виїхати через небезпеку окупації. Сьогодні всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України, – наголосив він.

За його словами, повернути дітей вдалося за посередництва Держави Катар.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що цього разу додому вдалося повернути трьох дітей віком від 6 до 15 років і 28-річну недієздатну особу.

– Серед них – 6-річна дівчинка. Після розлучення батьків у 2022 році мати перешкоджала її спілкуванню з батьком. Згодом вона виїхала за межі України та зникла, а пізніше стало відомо, що дитина перебуває в Росії. У травні 2025-го мати померла. Після повернення в Україну дитина житиме з батьком, – розповів омбудсмен.

Лубінець також зауважив, що додому повернувся 28-річний хлопець, який потребує постійного догляду.

Він перебував в Олешківському дитячому будинку-інтернаті, звідки окупанти спершу перемістили його на ТОТ, а потім до РФ.

– Додам, що попри власне бажання хлопця повернутися додому, вимушені були подолати неабиякі перешкоди для реалізації мрії нашого громадянина, – наголосив він.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ додому вдалося повернути 1 564 дитини.

відмова від дитини

Фото: Дмитро Лубінець

