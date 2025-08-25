Мовний омбудсмен виступає за блокування російської музики на популярних платформах

Блокування російської музики на популярних стримінгових платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших є необхідним кроком для захисту культурного простору України.

Таку думку висловила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в ексклюзивному інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Мовний омбудсмен про блокування російської музики

– Моя позиція – однозначна. Поширення такого контенту в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом нацбезпеці та культурній ідентичності. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах, – вважає мовний омбудсмен.

На її думку, найефективнішим способом досягнення цієї мети є звернення до провідних світових платформ із чіткою позицією, що базується на українському законодавстві.

Івановська нагадала, що у статті 15 закону Про культуру прямо прописано унеможливлення виконання пісенного та іншого культурного продукту громадянами РФ або тими, хто підтримує її агресивну політику.

– Саме на цю законодавчу базу ми можемо спиратися, вимагаючи від стримінгових платформ дотримання наших національних інтересів, – пояснила вона.

На її думку, також важливо, щоб такі ініціативи підтримувалися на рівні РНБО та інших держорганів – це додасть ваги та підвищить шанси на успішне впровадження обмежень.

Мовна омбудсменка повідомила, що вже створена робоча група при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента.

– Таким чином, я вважаю, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок для захисту культурного простору України. Водночас цей процес повинен бути чітко врегульованим, прозорим і відповідати законодавчим нормам, щоб ми не тільки відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в межах правового поля, викликаючи розуміння і підтримку як у громадян України, так і в міжнародної спільноти, – сказала Івановська.

Виконання російськомовних пісень українськими артистами

Щодо російськомовних пісень українських виконавців, Івановська назвала це питання делікатним і непростим, оскільки чинне законодавство не передбачає санкцій чи обмежень щодо творчого продукту, створеного російською мовою, навіть якщо це пісні українських артистів.

– Водночас ми бачимо потужний суспільний запит на посилення мовної ідентичності саме у сфері культури… Багато хто вважає, що навіть творчість українських виконавців має бути максимально україномовною, особливо у цей критичний для країни час, коли мова – символ опору та національної єдності. З огляду на це, є підстави для того, щоб розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства, – додала вона.

І розповіла, що наразі Комітет Верховної Ради з гуманітарної політики готує до розгляду правки до мовного законодавства – це відкриває вікно можливостей для обговорення і впровадження нових норм, які могли б врегулювати питання використання російської мови в творчості українських митців.

– Опираючись на громадянську ініціативу, ми можемо активно долучатися до цього процесу – формувати пропозиції, вести дискусії, обговорювати ці питання з експертами, законодавцями та суспільством, – підсумувала мовна омбудсменка.

