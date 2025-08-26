В Харьковской области правоохранители задержали пятерых сотрудников Алексеевской исправительной колонии № 25, которые систематически издевались над заключенными.

Об этом сообщили генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Государственное бюро расследований.

Издевались над заключенными Алексеевской исправительной колонии: что известно

По данным следствия, руководство учреждения принуждало людей к бесплатному и сверхурочному труду, используя шантаж, угрозы и унижения.

Кроме того, чиновники безосновательно использовали меры дисциплинарного воздействия: заключенных отправляли в дисциплинарный изолятор или помещения камерного типа.

25 августа 2025 года следователи ГБР вместе с сотрудниками уголовно-исполнительной службы провели три обыска на территории колонии и 13 — по адресу проживания ее работников.

В результате операции задержаны и уведомлены о подозрении пять должностных лиц, причастных к преступлению: руководитель и первый заместитель колонии, дежурный помощник начальника, а также два сотрудника оперативного отдела.

Им инкриминируется нарушение ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

— Каждый человек имеет право на достоинство и человеческое отношение. Независимо от того, где он находится. Нарушения этого принципа в правоохранительной и пенитенциарной системе недопустимы, — отметил Руслан Кравченко.

Следствие продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Департамент противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах Офиса генерального прокурора.

