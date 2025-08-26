Погрожували та знущалися з в’язнів: у Харкові затримали керівництво колонії
На Харківщині правоохоронці затримали п’ятьох працівників Олексіївської виправної колонії № 25, які систематично знущалися з ув’язнених.
Про це повідомили генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань.
Знущалися з ув’язнених Олексіївської виправної колонії: що відомо
За даними слідства, керівництво установи примушувало людей до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи шантаж, погрози та приниження.
Крім того, посадовці безпідставно використовували заходи дисциплінарного впливу: ув’язнених відправляли до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) чи камерного типу (ПКТ).
25 серпня 2025 року слідчі ДБР разом із співробітниками кримінально-виконавчої служби провели три обшуки на території колонії та 13 — за адресою проживання її працівників.
Внаслідок операції затримано та повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям, причетним до злочину: керівнику та першому заступнику колонії, черговому помічнику начальника, а також двом працівникам оперативного відділу.
— Кожна людина має право на гідність і людське ставлення. Незалежно від того, де вона перебуває. Порушення цього принципу у правоохоронній та пенітенціарній системі неприпустимі, — зазначив Руслан Кравченко.
Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Департамент протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу генерального прокурора.